Военный эксперт: ракетами средней и малой дальности располагают не менее десяти стран

"Причем, китайские, индийские, пакистанские, израильские и северокорейские ракеты могут оснащаться как обычными, так и ядерными боевыми частями", - сказал Виктор Есин, в прошлом - начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения. По его оценке, наземные ракетные системы меньшей дальности распространены в мире более широко.

"Многие из числа вышеназванных стран соседствуют с Россией, - подчеркнул Есин. - Поэтому в своем военном строительстве она вынуждена учитывать их потенциал РСМД, но не более того, поскольку в настоящее время у нее нет военного противостояния ни с одной из этих стран, а Китай и Индия являются для России стратегическими партнерами".