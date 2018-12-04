Вт, 4.12.2018
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  • Вопрос читателя: должен ли я платить за уборку парковки, если у меня нет машины?

Вопрос читателя: должен ли я платить за уборку парковки, если у меня нет машины?

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Парковка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

«В нашем дворе сделали парковку, и теперь ежемесячно товарищество будет брать 1 евро за уборку снега и мусора. Я не имею личного транспорта, должна ли я тоже платить 1 евро в месяц? Тариф утвердило  правление без созыва общего собрания», - спрашивает читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность.

Отвечает юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева:

Квартирные собственники несут хозяйственные затраты в соответствии с размером своей части долевой собственности на основании утвержденной ОБЩИМ СОБРАНИЕМ хозяйственной программы. Поэтому правление не может своим решением обязать собственника нести те или иные затраты, в том числе и за уборку снега и мусора.

Если же площадка для парковки машин делается в рамках работ по благоустройсту двора в соответствии с утвержденной собранием хозяйственной программой, то собственник несет свою долю расходов,  независимо от того, имеет он автомобиль или нет.

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