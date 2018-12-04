Вопрос читателя: должен ли я платить за уборку парковки, если у меня нет машины?

«В нашем дворе сделали парковку, и теперь ежемесячно товарищество будет брать 1 евро за уборку снега и мусора. Я не имею личного транспорта, должна ли я тоже платить 1 евро в месяц? Тариф утвердило правление без созыва общего собрания», - спрашивает читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность.
Отвечает юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева:
Квартирные собственники несут хозяйственные затраты в соответствии с размером своей части долевой собственности на основании утвержденной ОБЩИМ СОБРАНИЕМ хозяйственной программы. Поэтому правление не может своим решением обязать собственника нести те или иные затраты, в том числе и за уборку снега и мусора.
Если же площадка для парковки машин делается в рамках работ по благоустройсту двора в соответствии с утвержденной собранием хозяйственной программой, то собственник несет свою долю расходов, независимо от того, имеет он автомобиль или нет.
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