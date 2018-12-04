Вопрос читателя: должен ли я платить за уборку парковки, если у меня нет машины?

Отвечает юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева:

Квартирные собственники несут хозяйственные затраты в соответствии с размером своей части долевой собственности на основании утвержденной ОБЩИМ СОБРАНИЕМ хозяйственной программы. Поэтому правление не может своим решением обязать собственника нести те или иные затраты, в том числе и за уборку снега и мусора.

Если же площадка для парковки машин делается в рамках работ по благоустройсту двора в соответствии с утвержденной собранием хозяйственной программой, то собственник несет свою долю расходов, независимо от того, имеет он автомобиль или нет.