На озере Пюхаярв человек провалился под лед

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что два человека решили заняться подледным ловом. Примерно в трехстах метрах от берега один из них провалился. Его спутник подполз к нему и помог выбраться из полыньи. Рыбаки смогли быстро найти дорогу обратно и с помощью причала выбрались на берег.

Они переоделись в сухую одежду и отправились домой. В дополнительное помощи они не нуждались. Благодаря тому, что рядом с провалившимся под лед человеком оказался его спутник, который поспешил ему на помощь, удалось спасти жизнь человека. Однако оба они могли погибнуть. В Спасательном департаменте предупреждают: лед на водоемах слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека, выходить на него опасно для жизни.