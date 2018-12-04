Вт, 4.12.2018
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  • На озере Пюхаярв человек провалился под лед

На озере Пюхаярв человек провалился под лед

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Озеро Пюхаярв.

ФОТО: Спасательный департамент

Сегодня в 8.06 утра в Центр тревоги сообщили, что в Отепя в Валгамаа два рыбака неосмотрительно вышли на лед озера Пюхаярв.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что два человека решили заняться подледным ловом. Примерно в трехстах метрах от берега один из них провалился. Его спутник подполз к нему и помог выбраться из полыньи. Рыбаки смогли быстро найти дорогу обратно и с помощью причала выбрались на берег.

Они переоделись в сухую одежду и отправились домой. В дополнительное помощи они не нуждались. Благодаря тому, что рядом с провалившимся под лед человеком оказался его спутник, который поспешил ему на помощь, удалось спасти жизнь человека. Однако оба они могли погибнуть. В Спасательном департаменте предупреждают: лед на водоемах слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека, выходить на него опасно для жизни.

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