Почему стоящие в гаражах автомобили зимой следует заправлять чаще

«Зимой гараж защищает автомобиль от холода и влажности, но ради поддержания бесперебойной работы мотора пользующимся гаражами автовладельцам стоит следить за тем, чтобы в сильные морозы топливный бак машины был заполнен», - сказал руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе.

Разница в температуре между теплым гаражом и улицей, где стоит трескучий мороз, очень велика. При быстром перемещении из холода в тепло и наоборот из находящегося в топливном баке воздуха может образоваться конденсат, который, попадая в топливо, приводит к проблемам в двигателе.

«Появления в топливном баке конденсата можно избежать, заправляя бак доверху. Если бак полон лишь наполовину, при быстром перепаде температур возникновение конденсата весьма вероятно, – пояснил Урмас Куузе. – Зимой лучше всегда ездить с полным баком – это полезно для здоровья двигателя».