В центре Таллинна откроется рождественская аллея

Завтра вечером, 5 декабря, на бульваре Рявала в Таллинне будут зажжены огни традиционной рождественской аллеи, созданной при помощи местных предпринимателей.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет зажжет среду в 17:30 на площади Исландии огни аллеи.
«Стало хорошей традицией совместными усилиями предпринимателей и управы района Кесклинн приносить больше радости и блеска в центр Таллинна. Украшение одной из центральных улиц – бульвара Рявала происходит в рамках совместного проекта уже пять лет. Мы хотим поблагодарить за сотрудничество 27 наших хороших партнеров и вновь присоединившихся к проекту предпринимателей. Всего в проекте уже 31 участник!» - отметил Свет.
На открытие рождественской аллеи бульвара Рявала приглашаются все желающие. Украшенные деревья будут радовать жителей и гостей столицы до Дня независимости Эстонии. Рядом с бульваром Рявала на Театральной площади стоит дуб, украшенный к юбилею Эстонской Республики.