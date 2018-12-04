В центре Таллинна откроется рождественская аллея

«Стало хорошей традицией совместными усилиями предпринимателей и управы района Кесклинн приносить больше радости и блеска в центр Таллинна. Украшение одной из центральных улиц – бульвара Рявала происходит в рамках совместного проекта уже пять лет. Мы хотим поблагодарить за сотрудничество 27 наших хороших партнеров и вновь присоединившихся к проекту предпринимателей. Всего в проекте уже 31 участник!» - отметил Свет.