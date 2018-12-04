Бесплатно всё, даже сладкая вата - в Силламяэ прошел большой детский праздник

Детсадовцы и дети из спортивных секций участвовали в “веселых стартах”, а кроме того самые маленькие участники подготовили концертные номера. Также дети могли выплеснуть энергию на батутах. В зале Спорткомплекса Kalev в Силламяэ, где и проходил праздник, организаторы установили 2 батута, причем самый большой 32-метровый батут появился в городе впервые, его привезли из Таллинна.

Кроме батутов для детей были и другие развлечения - ростовые куклы, аквагрим, причем все - бесплатно, даже традиционная для таких праздников сладкая вата.

“Бесплатно всё! Мы специально сделали так, чтобы человек мог привести ребенка на два часа, подарить ему такой подарок, и знать, что платить ему ни за что не надо,” - рассказал главный организатор праздника Игорь Малышев из открытого молодежного центра Силламяэ ESN.

По словам Игоря Малышева, в спорткомплексе установили 16 столов, за каждым из которых можно было поучаствовать в каком-то мастер-классе.