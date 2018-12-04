Ида-Вирумаа предпринял меры для улучшения работы общественного транспорта

Месяц назад Департамент шоссейных дорог на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта (ЦОТ) вышел, сославшись на обнаруженные в работе центра недостатки, с предложением сменить состав ЦОТ и провести конкурс для поиска нового руководителя и работников.

Шесть уездных самоуправлений как учредители центра ответили со своей стороны предложением принять на должность еще двух членов правления, один из которых был бы представителем Департамента шоссейных дорог.

В ходе переговоров пришли к компромиссу, утвержденному 3 декабря общим собранием: в связи с необходимостью выбрать еще одного члена правления изменили устав ЦОТ, после чего выбрали членом правления представленного самоуправлениями единственного кандидата Хейки Лутса. Он же стал председателем правления с зарплатой 2000 евро. Прежний председатель правления Моника Хельмеранд останется членом правления, и в связи с сокращением рабочей нагрузки ее зарплата уменьшится до 1700 евро.

Председатель правления Ида-Вируского союза самоуправлений Эве Эаст подтвердила, что расширение правления не принесет дополнительных расходов ЦОТ и самоуправлениям: «Договорились продолжить с таким составом и деятельностью до марта, тогда снова будет пересмотрена организация работы».

Хейки Лутс, имеющий образование в сфере строительства и логистики, занимает новую должность с 4 декабря, отказавшись от места члена правления нарва-йыэсууского коммунального предприятия - KA Vaiko.

Лутс рассказал, что поступил изучать логистику, когда в Силламяэ началось строительство порта, но в итоге остался все же на должности в тогдашней Вайвараской волости. «Дипломную работу писал как раз об общественном транспорте в Ида-Вирумаа, точнее, в вайвараском регионе, она охватывала также три города».

«Поскольку у центра есть теперь дополнительная рабочая сила и у нового председателя правления имеется также опыт проведения гостендеров, то мы думаем, что дальше дела пойдут хорошо и гостендер тоже удастся объявить в январе, - оптимистично настроена Айни Проос, представитель одного из учредителей ЦОТ - Департамента шоссейных дорог. - Департамент со своей стороны, конечно, поможет - с документами тендера и составлением линейной сети».

По словам Хейки Лутса, важная тема, которой нужно заняться, это соблюдение графиков автобусами, а также то, что часть автобусных линий не обслуживалась, хотя счета за них выставляли.

«Бесплатный общественный транспорт увеличил количество пассажиров, на посадку и выход уходит больше времени, и графики нужно в этом смысле тоже пересмотреть», - заметил он.

Эве Эаст отметила, что у самоуправлений есть еще пара недель на внесение предложений о проходящих по их территории линиям - на основании этих предложений и будет сформирована основанная на потребности линейная сеть. При союзе самоуправлений образована также комиссия по общественному транспорту, в которую входят соответствующие специалисты из всех самоуправлений, они обработают предложения и ходатайства.

«Мы начнем с нуля - не будем исправлять имеющуюся линейную сеть, а создадим новую», - сказала Эаст.

Департамент шоссейных дорог временно доволен.

«Дело сложное: линейную сеть нужно переделать для нового тендера, следует пересмотреть также теперешние договоры - рабочая нагрузка такая большая, что, по крайней мере временно, разумно делать это с большим количеством людей. Тем более что надо провести новый тендер и мы видели, что у прежнего состава сил для этого не хватало», - сказала представитель Департамента шоссейных дорог Айни Проос.

Самой большой проблемой, которой ЦОТ придется заниматься в ближайшее время, она назвала то, чтобы автобусные фирмы соблюдали графики движения. Кроме того, Департамент шоссейных дорог намерен пересмотреть с новым правлением некоторые связанные с договорами вещи.