Число пассажиров Tallink сократилось более чем на пять процентов

Количество обработанных единиц грузоперевозок выросло на 1,5 процента до 34 500 единиц, но количество перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 6,5 процента до 71 200 единиц, сообщила компания Tallink на биржу.

Численность пассажиров сократилось на линии Эстония-Финляндия на 3,7 процента до 346 300 пассажиров, на линии Финляндия-Швеция на 9,5 процента до 194 300 пассажиров, на линии Эстония-Швеция на 7,7 процента до 64 900 пассажиров, а на линии Латвия-Швеция выросло на 1,8 процента до 48 800 пассажиров.

Оборот грузоперевозок сократился только на линии Эстония-Финляндия на 0,7 процента до 21 400 единиц, на всех других линиях он вырос: на линии Финляндия-Швеция на 3,2 процента до 7300 единиц, на линии Эстония-Швеция на 9,8 процента до 4300 единиц, а на линии Латвия-Швеция на 3,5 процента до 1500 единиц.