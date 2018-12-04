Число пассажиров Tallink сократилось более чем на пять процентов

AS Tallink Grupp в ноябре обслужила 654 200 пассажиров, что на 5,5 процента меньше, чем в ноябре прошлого года.
Количество обработанных единиц грузоперевозок выросло на 1,5 процента до 34 500 единиц, но количество перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 6,5 процента до 71 200 единиц, сообщила компания Tallink на биржу.
Численность пассажиров сократилось на линии Эстония-Финляндия на 3,7 процента до 346 300 пассажиров, на линии Финляндия-Швеция на 9,5 процента до 194 300 пассажиров, на линии Эстония-Швеция на 7,7 процента до 64 900 пассажиров, а на линии Латвия-Швеция выросло на 1,8 процента до 48 800 пассажиров.
Оборот грузоперевозок сократился только на линии Эстония-Финляндия на 0,7 процента до 21 400 единиц, на всех других линиях он вырос: на линии Финляндия-Швеция на 3,2 процента до 7300 единиц, на линии Эстония-Швеция на 9,8 процента до 4300 единиц, а на линии Латвия-Швеция на 3,5 процента до 1500 единиц.
Больше всего легковых автомобилей было перевезено на линии Эстония-Финляндия, где в годовом сравнении этот показатель сократился на 6,7 процента до 56 500 единиц. На линии Эстония-Швеция показатель сократился сильнее всего — на 7,6 процента до 3900 единицы. На линии Финляндия-Швеция показатель сократился на 4 процента до 6600 единиц, а на линии Латвия-Швеция на 6,8 процента до 4200 единиц.