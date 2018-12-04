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  • Молодые люди решили покататься на чужой машине, но быстро попались

Молодые люди решили покататься на чужой машине, но быстро попались

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Volkswagen Passat нашли в Тарту. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В ночь на 3 декабря в деревне Уйбоярве волости Пыльва угнали автомобиль Volkswagen Passat.

Владелец машины сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. На основе собранной информации полицейские нашли автомобиль в Тарту у многоэтажного дома на улице Мыйзавахе.

Рядом с машиной находились 26-летний мужчина и 16-летний подросток. Для выяснения обстоятельств случившегося их доставили в участок. Автомобиль для начала отогнали на находящуюся в Тарту парковку.

Возбуждено уголовное дело по статье о самовольном использовании чужого имущества.

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