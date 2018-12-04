Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Порту за 72 евро!
4 декабря 2018, 10:53
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная с 72 евро
Туда-обратно из Таллинна в Измир начиная со 147 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 462 евро
Туда-обратно из Таллинна на остров Суматра начиная с 553 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 534 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 129 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Вашингтон начиная со 198 евро