Вт, 4.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Порту за 72 евро!

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Порту.

ФОТО: Ivan Tykhyi / PantherMedia / Ivan Tykhyi

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная с 72 евро

Туда-обратно из Таллинна в Измир начиная со 147 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 462 евро

Туда-обратно из Таллинна на остров Суматра начиная с 553 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 534 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 129 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Вашингтон начиная со 198 евро

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