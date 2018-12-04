Ножевое ранение в горло и оправдательный приговор: судья возмущена тем, как завалили следствие

Когда полиция прибыла на место убийства через четыре дня после смерти жертвы, пятно крови на полу было замыто и жизнь в квартире шла своим чередом.

Речь шла о социальном доме, где у многих двери раскрыты настежь: люди заходили друг к другу выпить. Все знали всех, и новость о смерти Валерия быстро разлетелась. На месте убийства к тому времени побывали и некоторые жильцы.

Расследовать что-то к тому моменту уже было сложно, но полиция и прокуратура нашли три ключевые улики: следы крови в квартире; нож, которым вероятно было совершено преступление; и рубашку сожительницы покойного Светланы в мелких потеках крови.

В шкафах были найдены запачканные кровью тряпки и одежда, которая, по мнению прокурора, была там спрятана. Прокурор предъявил обвинение сожительнице Валерия.

Со следов крови на рубашке обвиняемой даже не был сделан анализ ДНК. Когда дело дошло до суда, не была установлена даже дата смерти.

Большинство основных свидетелей были пьянчугами из того же дома, которые не помнят ничего существенного и дали в суде всьма противоречивые показания. Прокурор считает это роковым для следствия. “Они все время меняли свои показания. В суде они говорили совсем не то, что следователям. На базе этого обвинение было очень трудно доказать в суде”, - говорит она.

Помимо скорой помощи, семейного врача и полиции, судья раскритиковала и прокурора. “Меня поражает уровень предварительного следствия. Утверждения обвиняемой вообще не были проверены. Со следов крови на рубашке обвиняемой даже не был сделан анализ ДНК, - перечисляет Партс. – Когда дело дошло до суда, не была установлена даже дата смерти. Если происходит такой серьезный случай, как убийство человека, это то, с чего следует начинать. Это можно было сделать, по сути, допросив одного свидетеля”.

По словам окружного прокурора Хелила, обвиняемая утверждала, что из-за опьянения ничего не помнит о случившемся, поэтому ее слова в любом случае было невозможно проверить.

“Всегда же можно сказать, что можно было сделать анализ ДНК, но я убеждена, что доказательств было достаточно”, - говорит она.

Хелила не отступилась и использовала все возможности, чтобы оспорить оправдательный приговор. “Если бы я не была уверена в своем обвинении, я бы не стала оспаривать”, - поясняет она. Прокурор также попыталась в одной из жалоб обвинить судью Партс в излишнем вмешательстве в процесс, но безуспешно.

Партс утверждает, что для того, чтобы посадить убийцу в тюрьму, необходимы более веские доказательства: нельзя исключить, что Светлана убила Валерия, но нельзя и с уверенностью это утверждать. Одного человека за один проступок дважды не судят, то есть Светлане больше нечего опасаться обвинения в убийстве.

Судья надеется, что в халатном определении причины смерти и последовавшем расследовании не сыграло свою роль то, что фигуранты дела были, по сути, отверженными.

“Каждый человек заслуживает того, чтобы к его смерти относились со всей серьезностью и было сделано все, чтобы установить истину. К сожалению, здесь этого не было сделано”.