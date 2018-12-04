17-летний гандболист погиб в свой день рождения, выпав с балкона

B Москве в свой день рождения погиб гандболист Герман Тихонов, сообщает championat.com. Ему исполнилось 17 лет. Трагедия произошла на юге столицы.
Три года назад Тихонов стал чемпионом Москвы среди юниоров, был подающим надежды спортсменом. Пока неясно, было это случайностью или он решил уйти из жизни.
3 декабря стало известно о гибели 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина. 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже сообщил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Тело Ломакина было найдено у реки на юге Москвы, «Локомотив» подтвердил информацию о смерти игрока.