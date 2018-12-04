Роскосмос обвинил злопыхателей и завистников в своем имидже пожирателя денег

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов - ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», - передает слова Устименко портал NEWSru.

Он добавил, что кто-то планомерно пытается создать для госкорпорации образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки. При этом собеседник агентства напомнил, что бюджет космической отрасли в России и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA. Устименко призвал с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности и подчеркнул, что Роскосмос не намерен закрываться от общения со СМИ. «Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку», - резюмировал он.

Не нарушения, а «ошибки в отчетности»

Коснулся Устименко и недавних заявлений, сделанных главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и представителями Генпрокуратуры РФ. Напомним, Кудрин в конце ноября назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений: «несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано».

Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей, 760 миллиардов из этой суммы приходятся на нарушения по учету в Роскосмосе, озвучил Кудрин.

Устименко подчеркнул, что глава Счетной палаты ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. «И упомянутые сотни миллиардов рублей - это не „украденные деньги“, у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов - так называемых „результатов интеллектуальной деятельности“ за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность», - сказал он.

По словам Устименко, эти нарушения возникли еще до формирования госкорпорации Роскосмос и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства. Проверка Генпрокуратуры также касалась периода до прихода нынешней администрации Роскосмоса. «Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной», - заявил Устименко. Он добавил, что ряд проверок и внутренний аудит организован самим Роскосмосом.

В частности, Роскосмос анонсировал внеплановые проверки со стороны Счетной палаты, которые будут проводиться в 2019 году. Первая проверка пройдет в ракетно-космической корпорации «Энергия», за этим последует глобальная проверка всей отрасли. По итогам могут быть возбуждены новые административные и уголовные дела, не исключил пресс-секретарь госкорпорации.

Проблемы в Роскосмосе

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что госкорпорация переживает непростые времена. По его словам, производственные фонды сильно устарели - доля современного оборудования составляет не более 13%, а предприятия космической отрасли имеют многомиллиардные долги.

Так, финансовая «дыра» производителя ракет «Протон» и «Ангара» Центра имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей. А Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», которая делает пилотируемые корабли «Союз» и грузовики «Прогресс», задолжала 35 миллиардов рублей.