Роскосмос обвинил злопыхателей и завистников в своем имидже пожирателя денег

Роскосмос подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ госкорпорации, пожирающей федеральные деньги. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.
«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов - ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», - передает слова Устименко портал NEWSru.
Он добавил, что кто-то планомерно пытается создать для госкорпорации образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки. При этом собеседник агентства напомнил, что бюджет космической отрасли в России и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA. Устименко призвал с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности и подчеркнул, что Роскосмос не намерен закрываться от общения со СМИ. «Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку», - резюмировал он.
Не нарушения, а «ошибки в отчетности»
Коснулся Устименко и недавних заявлений, сделанных главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и представителями Генпрокуратуры РФ. Напомним, Кудрин в конце ноября назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений: «несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано».
Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей, 760 миллиардов из этой суммы приходятся на нарушения по учету в Роскосмосе, озвучил Кудрин.
Устименко подчеркнул, что глава Счетной палаты ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. «И упомянутые сотни миллиардов рублей - это не „украденные деньги“, у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов - так называемых „результатов интеллектуальной деятельности“ за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность», - сказал он.
По словам Устименко, эти нарушения возникли еще до формирования госкорпорации Роскосмос и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства. Проверка Генпрокуратуры также касалась периода до прихода нынешней администрации Роскосмоса. «Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной», - заявил Устименко. Он добавил, что ряд проверок и внутренний аудит организован самим Роскосмосом.
В частности, Роскосмос анонсировал внеплановые проверки со стороны Счетной палаты, которые будут проводиться в 2019 году. Первая проверка пройдет в ракетно-космической корпорации «Энергия», за этим последует глобальная проверка всей отрасли. По итогам могут быть возбуждены новые административные и уголовные дела, не исключил пресс-секретарь госкорпорации.
Проблемы в Роскосмосе
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что госкорпорация переживает непростые времена. По его словам, производственные фонды сильно устарели - доля современного оборудования составляет не более 13%, а предприятия космической отрасли имеют многомиллиардные долги.
Так, финансовая «дыра» производителя ракет «Протон» и «Ангара» Центра имени Хруничева составляет 111 миллиардов рублей. А Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», которая делает пилотируемые корабли «Союз» и грузовики «Прогресс», задолжала 35 миллиардов рублей.
При этом глава Роскосмоса пообещал, что Центр Хруничева выйдет на безубыточное производство уже в 2022 году, а с 2023 года начнет возвращать долги и выплачивать пени и штрафы. Речь идет о долгах перед Роскосмосом (27 млрд рублей), также учитываются пени и штрафы за просроченные контракты, кредиты, которые необходимо выплатить Сбербанку, Фондсервисбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку.
По словам Рогозина, намерение корпорации провести до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра имени Хруничева: позволило договориться с банками об отсрочке немедленного возвращения кредитов. В целом глава Роскосмоса уверен, что корпорация «точно поднимется даже при этом соотношении средств».
О многочисленных нарушениях в деятельности Роскосмоса заявили и в Генпрокуратуре РФ. С 2017-го до середины 2018 года «срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции». Также отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли, исследовательские и конструкторские работы велись «не настолько тщательно и своевременно» , а работы по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной деятельности зачастую срывались.
Всего было выявлено 1700 нарушений закона, в соответствии с которыми были внесены 302 прокурорских представления, более 200 должностных лиц привлекались к дисциплинарной и административной ответственности, 44 материала были направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел, 16 уголовных дел уже возбуждено.
В отчете о деятельности за 2017 год Роскосмос признал, что доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил лишь 8,5%. Причинами этого провала в отчете названы санкции, падение курса рубля, а также выход на рынок пусковых услуг частных американских компаний, например, SpaceX Илона Маска.
В отчете также говорится, что в 2017 году Роскосмос запустил только 17 аппаратов (без учета четырех запусков военного назначения) из планируемых 25. В трех случаях неудачи объясняются тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя, что привело к переносу пусков на 2018 год.