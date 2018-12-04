Беспорядки во Франции: чего опасаться туристам?

В минувшие выходные акция протеста против повышения цен на бензин в центре Парижа обернулась серьезными массовыми беспорядками, пишет turizm.ru. Местные власти продолжают убирать с Елисейских полей уничтоженные огнем автомобили и восстанавливать пострадавшие здания. Досталось от протестующих и знаковым туристическим местам французской столицы.

Вандалы основательно украсили нецензурными надписями в адрес властей здания и памятники на Елисейских полях, в Саду Тюильри, на Площади Согласия и Вандомской площади. Досталось и одной из главных парижских достопримечательностей — Триумфальной арке. Статуи, расположенные внутри арки, облиты краской или вовсе повреждены. В частности, разбита часть скульптуры Марианны. Власти временно закрыли посещение достопримечательности для проведения ремонтных работ. Вандалы также осквернили здание Пантеона, в котором захоронены останки выдающихся деятелей Франции.

По мнению специалистов, беспорядки уничтожили приветливый образ Парижа и Франции. Произошедшие события сказываются на количестве иностранных туристов, а также шокируют и беспокоят самых французов, отмечают эксперты. В преддверии рождественских праздников отмечается значительное снижение выручки уличных торговцев и модных бутиков, расположенных на Елисейских полях. В понедельник, 3 декабря, ограничения движения общественного транспорта в центре города сняты, все станции метро работают.

На данный момент французское правительство обсуждает возможное введение чрезвычайного положения в Париже для предотвращения беспорядков.