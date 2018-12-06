В мире танцев не утихают страсти: танцор оспаривает в суде требование клуба

Мнение юриста

Ситуацию прокомментировал юрист, член правления юридического бюро AMLaw Алексей Маловичко.

Отмечу, что анализ данного дела был проведен на основе предоставленной информации, а также находящихся в открытом доступе правовых документов. Прежде всего, следует оценить, насколько правомерны требования клуба, исходя из условий заключенного между сторонами договора, внутреннего распорядка клуба и правил Эстонского Союза Спортивных Танцев (ETSL).

Как правило, каждый договор содержит положения, определяющие порядок его расторжения. Если договор этих положений не содержит или эти положения противоречат закону, следует руководствоваться положениями Обязательственно-правового закона (VÕS). В данном случае в договоре ясно оговорен порядок его прекращения, согласно которому, желающая расторгнуть договор сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не менее чем за 30 дней, что и было сделано клиентом клуба (здесь имеется ввиду первое заявление, поданное 22 февраля – ред.).

Поскольку требование клуба об оплате выставленного клиенту счета исходит не напрямую из договора, а из его приложения (правил внутреннего распорядка клуба), следует выяснить, была ли у клиента разумная возможность ознакомиться с этими правилами и с их изменениями, которые клуб по договору имеет право вносить в одностороннем порядке. Согласно типовым условиям договора, документы включают в себя сам договор, приложения к нему, изменения и соглашения, о которых договариваются после подписания и которые оформляются письменно и заверяются подписями сторон.

Из данного пункта договора можно заключить, что любое изменение договора и его приложений (в т.ч. и правил внутреннего распорядка) должно происходить в письменной форме и подписываться сторонами. Следовательно, и в случае одностороннего изменения правил внутреннего распорядка клуб должен был взять у клиента письменное подтверждение того, что клиент с новыми условиями ознакомлен и согласен с ними. Если же какая-либо из сторон настаивает на том, что этот пункт договора следует понимать иначе, то согласно VÕS § 39 части 1 типовые условия должны истолковываться так же, как подобное другой стороне договора разумное лицо должно было понимать их при тех же обстоятельствах. При возникновении сомнений типовые условия истолковываются не в пользу пользователя, т.е. в данном случае - клуба.

В данном случае между сторонами заключен потребительский договор. Согласно пункту 23 части 3 VÕS § 42, в договоре, второй стороной которого является потребитель, неразумно причиняющим вред считается в первую очередь типовое условие, которым предусматривается обязательство второй стороны договора принимать помимо оговоренных незаказанные вещи или услуги. В данном случае клиент как потребитель может отказаться оплачивать предъявленный ему счет за неиспользованные услуги (предстоящие платежи до конца года, частные уроки, лагеря – ред.), признав типовое условие ничтожным в соответствии с VÕS § 44, который гласит, что если типовое условие, указанное в части 3 статьи 42 настоящего Закона, используется в договоре, другой стороной которого является лицо, заключившее договор при осуществлении своей хозяйственной или профессиональной деятельности, то предполагается, что данное условие является неразумно вредным. Таким образом возможно оспорить правомерность предъявления счета за не оказанные клубом услуги.

Одностороннее изменение условий внутреннего распорядка клуба тоже вызывает некоторые вопросы. По договору клуб оставляет за собой такое право, обязуясь уведомлять клиентов об изменениях на домашней странице клуба. На сегодняшний день такая практика существует во многих крупных организациях с большим количеством клиентов (например, банки, телекоммуникационные компании и пр.). Согласно этой практике, организация заведомо предупреждает клиентов о грядущих изменениях, используя так называемый принцип молчаливого согласия, по которому клиент, в случае согласия с изменениями условий, не должен предпринимать никаких действий, а в случае несогласия имеет право прекратить договор.

Принимая во внимание факт, что по данным официальной страницы клуба, правила внутреннего распорядка были изменены 19.04.2018 (то есть после подачи клиентом 21.03.2018 заявления о прекращении договора), возникает вопрос о сути этих изменений, а также о том, содержали ли ранее действовавшие правила обязанность клиента в случае расторжения договора оплачивать стоимость занятий до конца установленного сезона, летний лагерь и прочие неиспользованные клиентом услуги.

Стоит отметить, что в случае, если клуб предварительно уведомлял клиента о вышеуказанных изменениях и у клиента была разумная возможность прекратить договор в случае несогласия с новыми условиями, то новые положения внутреннего распорядка клуба должны считаться частью заключенного договора и акцептованными клиентом. Если же такого уведомления клиент не получал, то правомерность одностороннего изменения условий можно оспорить на основе вышеприведенных статей закона.

Что касается наложения запрета на участие клиента в соревнованиях по причине наличия задолженности перед клубом, то в случае судебного разбирательства до вынесения окончательного решения суда, клиент клуба формально не является должником, и, следовательно, запрет не является правомерным. Запрет может быть снят судом в рамках первоначальной правовой защиты (обеспечение иска) как минимум до вынесения окончательного решения, поскольку характер деятельности клиента предусматривает регулярные тренировки и выступления для поддержания формы и навыков. При этом судебное разбирательство может затянуться на довольно длительное время, что может нанести деятельности клиента дополнительный ущерб в случае длительного необоснованного запрета.