PowerPoint и Skype научились добавлять субтитры в реальном времени

Эта возможность окажется полезной не только для пользователей с нарушением слуха, но и в других случаях. Подключение живых субтитров доступно пользователям последней версии Skype как во время индивидуальных или групповых звонков, так и при звонках на номера телефонов, пишет ferra.ru.

Субтитры можно включить и использовать во время единичного вызова или настроить так, чтобы они работали по умолчанию. Сейчас субтитры автоматически изменяются в ходе разговора, но скоро станут доступны дополнительные опции: просмотр текста разговора в отдельном окне. В ближайшие недели в Skype также появится возможность синхронного перевода субтитров на русский и более 20 других языков и диалектов.