PowerPoint и Skype научились добавлять субтитры в реальном времени

Компания Microsoft объявила о запуске живых субтитров в Skype и PowerPoint. Новая функция позволяет в режиме реального времени преобразовывать речь говорящего в текст и выводить на экран.
Эта возможность окажется полезной не только для пользователей с нарушением слуха, но и в других случаях. Подключение живых субтитров доступно пользователям последней версии Skype как во время индивидуальных или групповых звонков, так и при звонках на номера телефонов, пишет ferra.ru.
Субтитры можно включить и использовать во время единичного вызова или настроить так, чтобы они работали по умолчанию. Сейчас субтитры автоматически изменяются в ходе разговора, но скоро станут доступны дополнительные опции: просмотр текста разговора в отдельном окне. В ближайшие недели в Skype также появится возможность синхронного перевода субтитров на русский и более 20 других языков и диалектов.
Microsoft также планирует выпустить встроенную функцию «живых» субтитров в PowerPoint в начале 2019 года. Она станет доступна пользователям устройств под управлением Windows, macOS и онлайн-версии приложения. Субтитры работают на базе технологий искусственного интеллекта. Он позволяет не только преобразовывать высказывания спикера в текст и выводить его на экран с презентацией в режиме реального времени, но и переводить их на другие языки.