Как сообщает издание I, в своем редком публичном выступлении, тезисы которого пресса анонсировала заранее, глава МИ-6 Алекс Янгер выразил обеспокоенность не только российской угрозой, но и китайской.
Глава секретной разведывательной службы МИД Британии сказал, что если российская угроза очевидна и это реалии сегодняшнего дня для Запада и Британии в частности, то доминирование Китая в технологиях ставит под угрозу безопасность в будущем.
Беспокойство Янгера вызывает то, что перспективные технологии связи следующего поколения 5G основаны на китайских ноу-хау. Поэтому перед их внедрением необходимо проверить степень безопасности их для Британии.
«Грубо говоря, власть, деньги и политика двигаются на Восток, это та политическая реальность, к которой нам нужно адаптироваться и это то, что реально нужно обсуждать», - сказал глава МИ-6, выступая перед студентами Университета Сент-Эндрюс, который сам когда-то заканчивал.