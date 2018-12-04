Вт, 4.12.2018
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Песков: диалог с Вашингтоном не складывается, Москва об этом сожалеет

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Дмитрий Песков.

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Диалог с Соединенными Штатами пока не налаживается, отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог не складывается действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, создается ли ощущение трудностей в диалоге с США после отмены встречи с президентом Дональдом Трампом.

Он отметил, что эти планы уже неоднократно переверстывались в последний момент, несмотря на наличие важных стратегических вопросов.

"Об этом говорили и мы неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой. Поэтому мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков.

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