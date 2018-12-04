Песков: диалог с Вашингтоном не складывается, Москва об этом сожалеет

"Диалог не складывается действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, создается ли ощущение трудностей в диалоге с США после отмены встречи с президентом Дональдом Трампом.

Он отметил, что эти планы уже неоднократно переверстывались в последний момент, несмотря на наличие важных стратегических вопросов.