Песков: диалог с Вашингтоном не складывается, Москва об этом сожалеет
4 декабря 2018, 11:53
Диалог с Соединенными Штатами пока не налаживается, отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Диалог не складывается действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, создается ли ощущение трудностей в диалоге с США после отмены встречи с президентом Дональдом Трампом.
Он отметил, что эти планы уже неоднократно переверстывались в последний момент, несмотря на наличие важных стратегических вопросов.
"Об этом говорили и мы неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой. Поэтому мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков.