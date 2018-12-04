В Таллинне мужчину пырнули ножом

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне мужчину пырнули ножомВ Таллинне мужчину пырнули ножомrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 декабря 2018, 11:59Нож. Снимок иллюстративный.ФОТО: Toomas HuikВ воскресенье, 2 декабря, в полицию сообщили о нападении с ножом в таллиннском районе Нымме.Нападение произошло на улице Вальдеку: 40-летнего мужчину несколько раз ударили ножом. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние не опасно для жизни.Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьнападениеножталлинн