Вт, 4.12.2018
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В Таллинне мужчину пырнули ножом

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Нож. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik

В воскресенье, 2 декабря, в полицию сообщили о нападении с ножом в таллиннском районе Нымме.

Нападение произошло на улице Вальдеку: 40-летнего мужчину несколько раз ударили ножом. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние не опасно для жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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