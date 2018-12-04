Полиция установила личность вандала, осквернившего здание Таллиннской горуправы
4 декабря 2018, 12:01
Вчера Rus.Postimees сообщал о том, что утром понедельника взорам жителей столицы открылась печальная картина - неизвестный разрисовал окна и стены таллиннской мэрии.
Позже стало известно, что под горячую руку вандала попало еще несколько зданий, находящихся на Пярнуском шоссе.
Полиции удалось установить, что возможным нарушителем являлся 35-летний мужчина. Вчера стражи порядка провели с ним беседу, но внятных объяснений своим действиям он дать не смог. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.