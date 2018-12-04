Полиция установила личность вандала, осквернившего здание Таллиннской горуправы

Позже стало известно, что под горячую руку вандала попало еще несколько зданий, находящихся на Пярнуском шоссе.

Полиции удалось установить, что возможным нарушителем являлся 35-летний мужчина. Вчера стражи порядка провели с ним беседу, но внятных объяснений своим действиям он дать не смог. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.