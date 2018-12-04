Вт, 4.12.2018
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  • Полиция установила личность вандала, осквернившего здание Таллиннской горуправы

Полиция установила личность вандала, осквернившего здание Таллиннской горуправы

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Вчера Rus.Postimees сообщал о том, что утром понедельника взорам жителей столицы открылась печальная картина - неизвестный разрисовал окна и стены таллиннской мэрии.

Позже стало известно, что под горячую руку вандала попало еще несколько зданий, находящихся на Пярнуском шоссе.

Полиции удалось установить, что возможным нарушителем являлся 35-летний мужчина. Вчера стражи порядка провели с ним беседу, но внятных объяснений своим действиям он дать не смог. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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