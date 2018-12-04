Эстонию на похоронах Джорджа Буша-старшего будет представлять Ильвес

Эстонию на похоронах 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша (Джорджа Буша-старшего) будет представлять экс-глава эстонского государства Тоомас Хендрик Ильвес.
"К сожалению, у президента Керсти Кальюлайд нет возможности участвовать в похоронах Буша. Однако по договоренности между главами государств Эстонию на похоронах будет представлять президент Тоомас Хендрик Ильвес", - сообщила во вторник BNS пресс-служба президента.
Со среды по воскресенье Кальюлайд совершает турне по Африке, в рамках которого посетит Бенин, Сенегал и Алжир. Прощальная церемония, на которую ожидаются лидеры зарубежных стран, состоится в среду в кафедральном соборе в Вашингтоне.
Республиканец Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июля 1924 года и скончался 30 ноября 2018 года. Его сын Джордж У. Буш стал 43-м президентом США с 2001 по 2009 год.