Эстонию на похоронах Джорджа Буша-старшего будет представлять Ильвес

"К сожалению, у президента Керсти Кальюлайд нет возможности участвовать в похоронах Буша. Однако по договоренности между главами государств Эстонию на похоронах будет представлять президент Тоомас Хендрик Ильвес", - сообщила во вторник BNS пресс-служба президента.

Со среды по воскресенье Кальюлайд совершает турне по Африке, в рамках которого посетит Бенин, Сенегал и Алжир. Прощальная церемония, на которую ожидаются лидеры зарубежных стран, состоится в среду в кафедральном соборе в Вашингтоне.