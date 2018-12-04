Фото: выбраны самые красивые дома Эстонии

Титул "Дом года" и 2500 евро от Swedbank получило жилье Тийны Ээспяев и Вельо Марипуу в Старом городе. Титул "Сад года" и 2500 евро от Bauhof семья Гончаренко увезла в Пайкусе - в Пярнумаа.

Конкурс организован журналом Kodu & Aed и проводится уже 19 лет.

Сад года. ФОТО: Kodu&Aed

В дополнение к этим призам было вручено еще 25 премий, включая десять денежных призов и соответствующих титулов.

Лучшее освещение. ФОТО: Kodu&Aed

Как сказала главный редактор журнала Kodu & Aed Эле Пракс, результаты конкурса свидетельствуют о том, как развивается в Эстонии культура быта:

«Интерес к конкурсу неизменно высок, и ни экономика, ни политика не могут поколебать желание жителей Эстонии жить в красивых интерьерах. От года к году мы наблюдаем, как живут наши люди, что в сегодняшнем контексте означают понятия "сельский дом" или "городской дом", а ведь это очень важно».

Сад молодой семьи. ФОТО: Kodu&Aed

Членами жюри являются представители редакции журнала Kodu & Aed и спонсоров, а также специалисты: архитектор внутреннего пространства Иви-Эльс Шнайдер и специалист по озеленению и садоводству Энели Кягер.