Вт, 4.12.2018
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Военное положение нансесло удар по украинскому футболу

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v.li.: Maycon de Andrade Barberan (Donezk, 27), Viktor Kovalenko (Donezk, 74), Taras Stepanenko (Donezk, 6), Torschütze Ismaily Goncalves dos Santos (Donezk, 31), Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior (Junior Moraes, Donezk, 10), jubeln über das Tor zum 0:1, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Spielszene, Highlight, Action, Aktion, Spieler vom FC Shakhtar Donetsk (Schachtar Donezk), Fussball, UEFA Champions League, TSG 1899 Hoffenheim - FK Schachtar Donezk, *** v li Maycon de Andrade Barberan Donezk 27 Viktor Kovalenko Donezk 74 Taras Stepanenko Donezk 6 Scorers Ismaily Goncalves dos Santos Donezk 31 Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior Junior Moraes Donezk 10 cheer on the goal to 0 1 cheers goal celebration celebration celebration optimistic game scene highlight action action player of FC Shakhtar Donetsk Schachtar Donezk football UEFA Champions League TSG 1899 Hoffenheim FK Schachtar Donezk xozx

ФОТО: Oliver Zimmermann / imago/foto2press

Coюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи под эгидой организации в регионах Украины, где было введено военное положение.

«Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, находящихся на военном положении. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" — "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее», — заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Функционер также отметил, что решение о месте проведения матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и чешским клубом «Яблонец» будет принято позднее. «Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч — решение будет скоро», — заметил Маркетти.

28 ноября УЕФА решил перенести матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и украинской «Ворсклой» из Полтавы в Киев по соображениям безопасности.

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