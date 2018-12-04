Военное положение нансесло удар по украинскому футболу

«Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, находящихся на военном положении. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" — "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее», — заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Функционер также отметил, что решение о месте проведения матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и чешским клубом «Яблонец» будет принято позднее. «Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч — решение будет скоро», — заметил Маркетти.