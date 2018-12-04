Для пережившего клиническую смерть каждый день – это подарок

Для сохранения жизни человека в медицинской системе делается все возможное, но и развитые технологии ограничены, а из людей, переживших реанимационные действия, восстанавливается лишь четверть. Выживший после утопления Карл Эрик Сакс – один из положительных примеров. Он считает, что пережитое заставило его смотреть на жизнь с большим оптимизмом, пишет Postimees.
Под клинической смертью понимается процесс, когда пульс, работа сердца и дыхание человека останавливаются, но восстанавливаются в течение нескольких минут. Сакс не помнит ничего с того момента, как он потерял сознание в бассейне, и до момента, как его вывели из состояния клинической смерти. «Я помню, как проснулся, но не у себя дома, а в больнице. Медсестра с чудесным, приятным лицом сказала мне: „Здравствуйте, вы девять дней были в коме“», - рассказал он. Сакс считает, что произошедшее нанесло большую травму его родственникам, которые должны были жить, зная, что жизнь тогда еще 16-летнего мальчишки может закончиться.
Реанимация, длившаяся шесть часов
Отправившийся в конце ноября 2009 года на тренировку по плаванию в бассейн Сакс позже узнал, что его падение спровоцировала вызванная ростом кардиомиопатия. Оказалось, что у худощавого высокого молодого человека из-за быстрого роста возникла воронкообразная деформация груди, которая не оставляет органам, в том числе, сердцу достаточного пространства, а потому сердечная мышца не может эффективно работать. Сакс хорошо помнит неделю, предшествовавшую случившемуся, и связывает потерю сознания именно с сильным напряжением и резко выросшей нагрузкой на тренировках по плаванию.
«Я был в 11 классе, и у меня была длинная неделя, в экстренном порядке у нас сделали три физики подряд»,- рассказывает Сакс. Именно на тренировке он начал получать большую физическую нагрузку, и, вероятнее всего, тело просто не успело к этому адаптироваться. Парень потерял сознание, когда находился в бассейне один. Там его нашел тренер: «Реанимационные действия длились шесть часов, в какой-то момент увидели, что меня получается более-менее привести в сознание, но до конца я не просыпался».
Подростка ввели с состояние принудительной комы, при которой все функции тела поддерживаются искусственно: «Врачи несколько раз пытались меня разбудить, но я приходил в сознание лишь не короткие промежутки времени. Этих моментов я не помню». Когда он окончательно очнулся, у него было ощущение будто отлично выспался: «Поскольку я отлично отдохнул, первое, о чем я подумал, что сейчас выходные». Поначалу молодой человек не мог самостоятельно есть, не мог пошевелить даже ногой. Но через четыре недели его выписали из больницы.
Вера ведет по жизни дальше
«Поскольку меня тащили из бассейна в бессознательном состоянии, мое тело было настолько вялым, что на бедрах и ногах остались огромные синяки, и я не мог двигать ногами. Мне пришлось ходить в барокамеру и на диализ почек, поскольку возникла почечная недостаточность»,- рассказал Сакс. Сейчас день того происшествия он отмечает как второй день рождения: «Я очнулся в середине декабря, была довольно холодная зима, много снега. Проснуться в больнице и понять, что все, что у тебя есть – это плавки, а на улице -17 – это заставило думать философски: насколько абсурдно обладание вещами, и насколько важна в действительности жизнь». После отправившийся учиться на философа Сакс считает, что такой опыт привел его к определенному религиозному состоянию. Позже он узнал, что уверенности в том, что он выйдет из комы, не было, и его выздоровление можно считать медицинским чудом: «Это вызывает определенные религиозные мысли, что все должно было произойти именно так».
Вера, по его оценке, объединяет многих прошедших через клиническую смерть людей. В случае Сакса, это означает убеждение, что нет той смерти, которую нужно бояться, или о которой нужно каждый день думать: «У меня есть опыт, что в один момент я был жив, а в другой уже нет. Это помогает оптимистичнее смотреть на жизнь – мне ничего не нужно доказывать или беспокоиться о том, что принесет завтрашний день, поскольку каждый день для меня, как дополнительный. Я чувствую, что мои дни – это подарки, а не что-то, что нужно пережить».
Родившаяся в 1950 году Эха Кристийна пережила клиническую смерть, когда ей было 25 лет. Она попала в аварию на перекрестке Мяо и чудом выжила. По ее словам, от машины не осталось ничего. Ее реанимировали, но без сознания она провела три дня, о которых она вспоминает, как о кошмарных снах, в которых она побывала, как в раю, так и в аду. «Я испытала очень странные чувства: вроде мне было приятно в раю, где мне было лучше, чем на земле. В действительности я не хотела оттуда возвращаться, но у жизни были другие планы и я проснулась». Она считает, что соприкосновение со смертью вызвало у нее интерес к христианству, и до сих пор, помощь в житейских трудностях она находит именно в вере.
Реанимационные попытки Таллиннской скорой помощи в 2017 году
- Первичное кровообращение при реанимационных действиях восстановили при 265 попытках в 39,2 процента случаев, то есть у 104 человек.
- Из них из больницы выписали 12,1 процента, то есть 32 человека.
- До прибытия скорой помощи в 33 процентах случаев реанимационные действия начинали свидетели.
- Скорая помощь прибывала на место в среднем за пять минут и 55 секунд.
Источник: Таллиннская скорая помощь, Василий Новак
Первые минуты при реанимационных действиях крайне важны
Руководитель отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак
Человека можно вывести из состояния клинической смерти, но эта возможность не очень большая. При всех попытках реанимации восстановить здоровье человека настолько, чтобы он мог выписаться из больницы, получается лишь меньше чем в четверти случаев. Выздоровление зависит как от состояния здоровья человека, насколько быстро начались реанимационные действия, так и от того, насколько хорошо работает реанимационная система в стране, сказал руководитель отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак.
Новак считает, что статистика реанимационных действий является одним из индикаторов работы всей системы здравоохранения: «Это очень хорошо показывает, как система работает – связанное с реанимационными действиями охватывает практически все учреждения, действующие в сфере здравоохранения: начиная от диспетчера Центра тревоги, и заканчивая семейным врачом». По словам Новака, в Эстонии эта система работает на весьма хорошем уровне, и по сравнению с европейскими странами мы занимаем позицию выше среднего, по крайней мере, среди крупных городов.
Конечный результат зависит в основном от того, что делается в первые минуты – начнут ли стоящие рядом реанимационные действия, или нет. К сожалению, статистика показывает, что лишь в трети случае нуждающегося в помощи начинают оживлять до прибытия скорой помощи: «В организме человека есть определенный временной буфер, в течение которого клетки, в том числе мозг, обеспечены кислородом и питательными веществами. Это время – пять-семь минут. Или чуть меньше, чем человек пожилой и у него есть заболевания».
Половина клинических смертей, по словам Новака, возникают от сердечных патологий. Вторая половина приходится на травмы, отравления, детские несчастные случаи. У детей сердце в порядке и кровоснабжение сердца страдает по иным причинам, например, в результате утопления, или удушения, в то же время останавливается и кровообращение. Для восстановления кровообращения нужно, прежде всего, заниматься иными причинами в теле, например, освободить дыхательные пути, дать противоядие, согреть или охладить. Положительным примером в такой истории был молодой человек, который в частном доме получил настолько сильный удар током, что это вызвало остановку сердца: «Выехала бригада скорой помощи, восстановили кровообращение, он был в отделении интенсивного лечения, его охладили и тогда согрели, на следующий он очнулся, и на пятый день парень уже пошел домой».
По словам врача, примерно 15 из 30 человек, переживших клиническую смерть, после живут как и до случившегося. У некоторых остаются проблемы – сердце после реанимации настолько слабое, что с большинством дел ему не справиться, его больше нельзя нагружать. К сожалению, есть и те, кто живет всего пару недель. Новак считает, что для того, чтобы иметь лучший обзор, требуется общая база данных о реанимационных действиях.