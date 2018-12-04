Для пережившего клиническую смерть каждый день – это подарок

Первые минуты при реанимационных действиях крайне важны

Руководитель отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак

Человека можно вывести из состояния клинической смерти, но эта возможность не очень большая. При всех попытках реанимации восстановить здоровье человека настолько, чтобы он мог выписаться из больницы, получается лишь меньше чем в четверти случаев. Выздоровление зависит как от состояния здоровья человека, насколько быстро начались реанимационные действия, так и от того, насколько хорошо работает реанимационная система в стране, сказал руководитель отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак.

Новак считает, что статистика реанимационных действий является одним из индикаторов работы всей системы здравоохранения: «Это очень хорошо показывает, как система работает – связанное с реанимационными действиями охватывает практически все учреждения, действующие в сфере здравоохранения: начиная от диспетчера Центра тревоги, и заканчивая семейным врачом». По словам Новака, в Эстонии эта система работает на весьма хорошем уровне, и по сравнению с европейскими странами мы занимаем позицию выше среднего, по крайней мере, среди крупных городов.

Конечный результат зависит в основном от того, что делается в первые минуты – начнут ли стоящие рядом реанимационные действия, или нет. К сожалению, статистика показывает, что лишь в трети случае нуждающегося в помощи начинают оживлять до прибытия скорой помощи: «В организме человека есть определенный временной буфер, в течение которого клетки, в том числе мозг, обеспечены кислородом и питательными веществами. Это время – пять-семь минут. Или чуть меньше, чем человек пожилой и у него есть заболевания».

Половина клинических смертей, по словам Новака, возникают от сердечных патологий. Вторая половина приходится на травмы, отравления, детские несчастные случаи. У детей сердце в порядке и кровоснабжение сердца страдает по иным причинам, например, в результате утопления, или удушения, в то же время останавливается и кровообращение. Для восстановления кровообращения нужно, прежде всего, заниматься иными причинами в теле, например, освободить дыхательные пути, дать противоядие, согреть или охладить. Положительным примером в такой истории был молодой человек, который в частном доме получил настолько сильный удар током, что это вызвало остановку сердца: «Выехала бригада скорой помощи, восстановили кровообращение, он был в отделении интенсивного лечения, его охладили и тогда согрели, на следующий он очнулся, и на пятый день парень уже пошел домой».

По словам врача, примерно 15 из 30 человек, переживших клиническую смерть, после живут как и до случившегося. У некоторых остаются проблемы – сердце после реанимации настолько слабое, что с большинством дел ему не справиться, его больше нельзя нагружать. К сожалению, есть и те, кто живет всего пару недель. Новак считает, что для того, чтобы иметь лучший обзор, требуется общая база данных о реанимационных действиях.