США закроют программы господдержки электромобилей

Американские покупатели электромобилей, благодаря решению, принятому администрацией Обамы, могли рассчитывать на налоговые льготы размером до 7500 долларов (6600 евро), пишет DW.com . По словам Кудлоу, задача нынешней администрации - прекратить эту практику. Государственной помощи лишатся также и программы по возобновляемой энергетике. Остановка программ господдержки произойдет "в ближайшем будущем" - "в 2020 или 2021 году", сообщил советник Трампа.

Между тем именно на поддержку электромобилей было решено направить средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала в США. Эти деньги направили на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей. Одна только Калифорния должна получить на эти цели 423 миллиона долларов.