Vaba Lava в Нарве: культурный шок - это по-нашему

Свободная сцена открыта для театральных и не только экспериментов. Официальное открытие новой культурной площадки состоялось 1 декабря и было ознаменовано показом документального фильма Дмитрия Егорова «Транзит. Остановите музыку» и праздничным концертом с участием ретро-звезд эстонского рока. Неофициальное открытие произошло накануне — 29 ноября. В этот день в нарвском Vaba Lava состоялся семинар под названием «Значимость культуры в отдаленных регионах Эстонии», на котором выступали президент Эстонии Керсти Кальюлайд и посол Швеции в Эстонии Микаэль Эрикссон.

Конечно, название семинара несколько настораживает нарвитянина. Что значит «отдаленный регион»? На окраине, на отшибе, на периферии государства, в глухой провинции? Где еще? Наша страна такая маленькая, что в ней довольно сложно обнаружить центр и периферию, особенно географически, так как столица Эстонии тоже расположена на пограничной территории. Однако речь, очевидно, все-таки идет не о географической, а о какой-то ментальной карте, о карте Эстонии в нашем сознании, в нашем воображении. И здесь я тоже не хотела бы идти на поводу у расхожего стереотипа и противопоставлять Нарву всей остальной Эстонии. Нарва — это часть Эстонии, ее третий по величине город, имеющий статус пограничного и транзитного, что его выгодно отличает от многих других наших городов. Это исторический город, самобытный в культурном и языковом отношении.

Нарва действительно стала интересна не только президенту Эстонии или единичным волонтерам-миссионерам, она стала интересна другим жителям Эстонии и зарубежья.

Как представляется, интерес к Нарве со стороны жителей других городов нашей Эстонии порождает не только нарвское прошлое и нарвская культура второй половины XX века. А именно этот интерес использовали авторы и создатели нашумевшего мюзикла «Кремлевские соловьи», поставленного тартуским Новым театром и с таким триумфом прошедшего летом 2018 года в Нарве, завоевавшего зрительские симпатии и окупившего сторицей все вложенные в его постановку средства. Об успехе этого культурного проекта и шла в основном речь на семинаре 29 ноября.

Но думаю, что самый жгучий интерес к Нарве вызывают все-таки сами нарвитяне, живущие здесь люди, объединившие в своем домашнем котле самое разное культурное наследие: и богатство, широту русской культуры, и деликатность, демократичность культуры эстонской, и перспективы европейского мышления, и многое другое. Как-то незаметно, хотя, впрочем, лет с 1991 года прошло уже немало, нарвитяне стали другими, а жизнь в городе преобразилась. Нарва действительно стала интересна не только президенту Эстонии или единичным волонтерам-миссионерам, она стала интересна другим жителям Эстонии и зарубежья. Интересной стала эта новая, необычная культура, которая здесь сложилась и продолжает складываться.