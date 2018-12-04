Вт, 4.12.2018
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  • Недалеко от Таллинна вырастет огромный жилой район с дешевыми квартирами

Недалеко от Таллинна вырастет огромный жилой район с дешевыми квартирами

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Tiskresse kerkib 400 korteriga elurajoon.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Фирма-девелопер Invego строит на Раннамыйза-теэ новый жилой район Tiskreoja, где появится четыреста квартир, сообщает портал Kodustiil. 

В строительство нового микрорайона на 400 квартир Invego инвестирует 45 миллионов евро.

«Объем строительства позволит нам предложить новое жилье, квадратный метр в котором будет стоить меньше двух тысяч евро, что должно привлечь в новый район молодые семьи», -  отметил председатель правления Invego Кристьян-Tор Вяхи. Он утверждает, что двухкомнатная квартира в новом районе будет стоить 99 000 евро, трехкомнатная - 124 000, а четырехкомнатная - 149 000 евро.

ФОТО: Invego.

На площади 6 гектаров будет построено 20 трехэтажных домов, первый из которых будет готов весной 2020 года. В новом районе планируются продуктовый магазин, кафе, удобные мастерские, спортивное сооружение и большая игровая площадка.  

«Это будет настоящий жилой район со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря виадуку Хааберсти до площади Вабадузе можно будет доехать минут за пятнадцать», - добавил Вяхи. 

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