Недалеко от Таллинна вырастет огромный жилой район с дешевыми квартирами

В строительство нового микрорайона на 400 квартир Invego инвестирует 45 миллионов евро.

«Объем строительства позволит нам предложить новое жилье, квадратный метр в котором будет стоить меньше двух тысяч евро, что должно привлечь в новый район молодые семьи», - отметил председатель правления Invego Кристьян-Tор Вяхи. Он утверждает, что двухкомнатная квартира в новом районе будет стоить 99 000 евро, трехкомнатная - 124 000, а четырехкомнатная - 149 000 евро.

ФОТО: Invego.

На площади 6 гектаров будет построено 20 трехэтажных домов, первый из которых будет готов весной 2020 года. В новом районе планируются продуктовый магазин, кафе, удобные мастерские, спортивное сооружение и большая игровая площадка.