УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Football Leaks опубликовал очередную порцию документов, касающуюся скрытого финансирования европейских футбольных грандов. Как передает "Спорт-Экспресс", если информация подтвердиться пострадать может один из богатейших клубов Старого света, "Манчестер Сити".
УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает The Guardian. По данным источника, такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. "Горожан" обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.
По данным источника, владелец "Манчестер Сити" брал непосредственно на себя часть расходов клуба. Также он тайно финансировал "горожан" без официальной отчетности.