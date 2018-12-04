УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает The Guardian. По данным источника, такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. "Горожан" обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.