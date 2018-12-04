Стальнухин: толчок приграничной торговле дали реформисты

Как сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, такое законотворчество со стороны реформистов – ничто иное, как предвыборная кампания, которую почему-то они решили провести в стенах Рийгикогу.

Стальнухин отметил, что в своем законотворчестве реформисты делают упор на том, что резкий рост акциза на алкоголь привел к процветанию приграничной торговли, но при этом они забыли упомянуть о том, что к этому приложили руки они сами. «Напомню, что именно с легкой руки реформистов, возглавлявших правительство последние 17 лет, акциз на алкоголь взлетел на небывалую высоту. В 2009 году акцизные ставки на пиво были на 141%, в 2014 – на 103%, в 2015 на 133% и в 2016 году на 98% выше, чем в Латвии», - перечислил Стальнухин.

По словам Михаила Стальнухина, действующее правительство отменило рост акцизов, которое запланировало правительство, руководимое Партией реформ. «Сегодня парламент уже утвердил решение действующего правительства, согласно которому в 2019-м и в 2020 году будет отменен рост акцизов на алкоголь. Таким образом, в 2020 году разница в акцизах сократится до 109%, а разница акцизов на крепкий алкоголь до 24%, если Латвия поднимет свои ставки, а мы откажемся от повышения», - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу.

По словам политика, разница в стоимости алкоголя в Эстонии и Латвии обусловлена многими факторами, а не только лишь акцизными ставками. «Влияние на приграничную торговлю помимо самих акцизов оказывают также разная маржа, разница в зарплатах, покупательская способность, а также другие дешевые товары, которые доступны за границей. В этом смысле, снижение акциза на алкоголь не уравняет цен, так как в Латвии алкоголь сам по себе гораздо дешевле, чем у нас», - объяснил Стальнухин, а заодно напомнил, что действующее правительство также отменило запланированный реформистами 10% рост акциза на дизельное топливо.