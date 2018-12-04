Вт, 4.12.2018
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LOT за борт? Nordica задумалась выкупить совместное предприятие

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EVERETT, WA - MARCH 25: A LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner with a redesigned lithium ion battery lands during a test flight March 25, 2012 at Paine Field in Everett, Washington. The 787 has been grounded since January after problems with the lithium ion battery. Stephen Brashear/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: STEPHEN BRASHEAR / AFP

Руководители авиакомпании Nordica сказали, что польская авиакомпания LOT не может в длительной перспективе быть лучшим партнером для оперирующего полетами совместного предприятия Regional Jet, из-за чего заслуживает оценки идея выкупить у поляков принадлежащую сейчас им долю, пишет Postimees.

Как руководитель Nordica Ханнес Саарпуу и председатель совета Пеэтер Тохвер, так и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас признали, что возможная покупка Regional Jet действительно обсуждалась, но четкого решения пока еще не приняли, сообщил ERR.

Саарпуу озвучил идею, что прекращение сотрудничества с LOT в длительной перспективе может пойти на пользу Nordica, сославшись, прежде всего, на крупный убыток, с котором закончило прошлый год оперирующее полетами предприятие Regional Jet, а также на убыток нынешнего года.

В то же время, обязательно нужно будет учесть то, что сейчас Nordica пользуется коммерческой платформой LOT, которая крайне важна для Эстонии и создание которой с нуля обойдется очень дорого. Председатель совета Тохвер сказал, что даже если при развитии Regional Jet сотрудничество прекратится, коммерческой платформой они смогут пользоваться и дальше.

Nordica принадлежит 51 процент предприятия Regional Jet, 49 процентов находится в собственности LOT. Без Regional Jet Nordica вообще не смогла бы летать. У Regional Jet имеются все разрешения на полеты, экипажи и остальная часть самолетов.

О разногласиях между Nordica и LOT СМИ рассказывали неоднократно. Приводилось в пример непредсказуемое поведение поляков и навязывание условий, которые оказывались для Nordica неожиданными и не всегда казались разумными.

Ситуацию для маленькой Nordica осложняет то, что для осуществления полетов большой LOT ей скорее нужен, чем наоборот.

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