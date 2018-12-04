LOT за борт? Nordica задумалась выкупить совместное предприятие

Руководители авиакомпании Nordica сказали, что польская авиакомпания LOT не может в длительной перспективе быть лучшим партнером для оперирующего полетами совместного предприятия Regional Jet, из-за чего заслуживает оценки идея выкупить у поляков принадлежащую сейчас им долю, пишет Postimees.
Как руководитель Nordica Ханнес Саарпуу и председатель совета Пеэтер Тохвер, так и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас признали, что возможная покупка Regional Jet действительно обсуждалась, но четкого решения пока еще не приняли, сообщил ERR.
Саарпуу озвучил идею, что прекращение сотрудничества с LOT в длительной перспективе может пойти на пользу Nordica, сославшись, прежде всего, на крупный убыток, с котором закончило прошлый год оперирующее полетами предприятие Regional Jet, а также на убыток нынешнего года.
В то же время, обязательно нужно будет учесть то, что сейчас Nordica пользуется коммерческой платформой LOT, которая крайне важна для Эстонии и создание которой с нуля обойдется очень дорого. Председатель совета Тохвер сказал, что даже если при развитии Regional Jet сотрудничество прекратится, коммерческой платформой они смогут пользоваться и дальше.
Nordica принадлежит 51 процент предприятия Regional Jet, 49 процентов находится в собственности LOT. Без Regional Jet Nordica вообще не смогла бы летать. У Regional Jet имеются все разрешения на полеты, экипажи и остальная часть самолетов.
О разногласиях между Nordica и LOT СМИ рассказывали неоднократно. Приводилось в пример непредсказуемое поведение поляков и навязывание условий, которые оказывались для Nordica неожиданными и не всегда казались разумными.
Ситуацию для маленькой Nordica осложняет то, что для осуществления полетов большой LOT ей скорее нужен, чем наоборот.