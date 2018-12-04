Наше кино, или Есть ли разница между Эстонией, Сибирью и Эфиопией

Илья, (символично, что имя этого никому не нужного мальчика русское, еврейское, православное и католическое одновременно), уже подростком, спрятавшись в сарае дома, убивает родного сына бывших приемных родителей. Изабелла видит это, и вероятно понимает, что это ее грех, что недостаток ее любви убил ее родного сына. Трагичная и тяжелая драма, от которой текут слезы, но это горькие слезы безысходности и тоски. Тут нет человеколюбия, как в фильме Поппе, это постсоветский реализм.

Фильм у нас жизнеутверждающий. Просто о нас. Странно, что в кино говорят на незнакомом нам эстонском языке, но это про нашу жизнь и про нас всех.

В 2014 году мы развивали документальную тему в фильме, где речь шла о семье в Кохтла-Ярве, в которой выросло уже девятнадцать детей. Где Любовь Дорошко - нормальная русская баба, которая варит кастрюлями суп для толпы голодных детей и делает из них нормальных людей, которые, конечно, не станут профессорами, зато станут сантехниками, парикмахерами, строителями, заведут детей. И как говорит Любовь, любой может упасть, просто у этих людей обычно нет никого, кто поможет им подняться. И, возможно, есть здесь наша вина и в том, что их родителям тоже никто не помог. Я верю, что доброта и любовь творят чудеса, но в реальности случаев с печальным концом намного больше. Человек, не получающий любви и ласки до трех лет, становится закодированным, и раскодировать его не так уж просто.

Раз уж зашел разговор о силе веры и любви, не могу не упомянуть прогремевшую на фестивале эстонскую картину «Товарищ ребенок», дебютную полнометражную работу Мооники Сийметс. Это история о детстве писательницы Леэло Тунгал, о депортации ее матери, о советской власти и о детском, наивном и добром восприятии мира в жестком мире предателей и врунов. На всех ее показах были полные залы, и толпы не попавших зрителей негодовали: как же так, где и когда можно будет посмотреть эстонский фильм. Сейчас картина идет в прокате в Латвии, может, и в Германии найдется дистрибьютер.

На показ своей картины "Керро 40" я не попала, но на основании опыта фестивалей в Париже, Эфиопии и Сибири могу рассказать такую историю. На фестивале «Встречи в Сибири» перед показом фильм "Керро 40" встает режиссер Элла Давлетшина и говорит: «Эстонцы попали в Сибирь по тем же причинам, по которым сюда попали сибиряки, но не будем о грустном. Фильм у нас жизнеутверждающий. Просто о нас. Странно, что в нем говорят на незнакомом нам эстонском языке, но это про нашу жизнь и про нас всех». Я сижу в зале и с места добавляю: «Интересно, что примерно так же меня представляли в мае в Эфиопии, сказав, что фильм прямо про них, на севере Эфиопии тоже есть такие клубы и традиции!» Вот и разрабатывай потом концепции: делаешь кино для жителей одной конкретной деревни, а потом в Эфиопии, во Франции, в России тебе говорят, что это все о них. Немцы тоже, видимо, себя в нем увидели, поэтому и позвали в Любек.

«Товарищ-ребенок» Мооники Сийметс, как известно, получил приз за лучший дебютный фильм, а еще одну эстонскую ленту, «Родео», наградили почетным дипломом.

В секции документального кино был и мой любимый документальный фильм этого года, «Ахто. Яхта мечты». Документальные кадры кругосветного путешествия в 1930-х годах как-то особенно чаруют в наши неспокойные времена. На конкурсе документального кино была представлена и картина Марианны Каат «14 падежей».