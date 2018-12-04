Он взломал систему и выиграл в лотереи 14 раз! История математика Стефана Манделя

"Воскресный математик" и взлом системы

Стефан Мандель - бухгалтер без особого образования, называемый воскресным математиком, родился в советское время в Румынии.

В 60-х годах 20 века он жил в СССР, жизнь проходила за железным занавесом. И Мандель разрывался, чтобы обеспечить жену и двоих детей.

Возможности раздобыть больше денег было только две – нелегальная деятельность или бегство на Запад.

Но Мандель нашел третий вариант: алгоритм, который гарантировал ему выигрыши в лотерею.

Стефан Мандель и лотерея

Как позже говорил сам Мандель, правильно использованная математика может гарантировать выигрыш, именно так все и случилось.

Достичь успехов Мандель решил просто: он открыл, что ключ к выигрышам – идентификация джек-потов, которые в три раза больше, чем общее количество комбинаций счастливых цифр.

Например, в лотерее, где участникам предлагается выбрать шесть цифр от 1 до 40, есть 3 838 380 возможных выигрышных комбинаций. В этом сценарии Мандель искал джек-пот, который в три раза больше этого числа – 11,5 миллиона долларов.

Если билет стоил 1 доллар, то ты можешь получить все возможные комбинации и внести их в билет, который окажется счастливым, и в результате получить значительную прибыль.

Конечно, это только теоретически, так как Манделю пришлось столкнуться с дополнительными и немалыми расходами.

Лотерейный бизнес

Дополнительные затраты и логистика усложнили схему Манделя, хотя сам алгоритм был прост.

И тогда, когда играл джек-пот нужной величины, Мандель собрал группу инвесторов, которые вложили небольшую сумму – по несколько тысяч долларов каждый.

Используя эту сумму, Мандель приобрел и распечатал (это сейчас лотерейные билеты можно приобрести в торговых местах) около миллиона лотерейных билетов, каждый со своей комбинацией цифр. И в результате выигрыш был Манделю гарантирован.

Из полученных денег Мандель рассчитался с инвесторами и другими участниками процесса.

Сначала Мандель свою схему испробовал на родине вместе с друзьями. Время, которое он потратил на изучение теории математики, окупилось и он выиграл 19,3 тысячи долларов, чтобы подкупить власти и покинуть страну.

Свою схему в 70-80 годах он продолжил использовать в Великобритании и в Австралии.

Его первый выигрыш был достаточно маленьким, так как после оплаты инвесторам ему осталось всего 4 000 долларов. И позже прибыль была мала, в 1987 году он выиграл 1,3 миллиона долларов, но после дополнительных выплат ему осталось только 97 000 долларов.

Только после того, как он прибыл в Австралию, у Манделя появилась возможность дополнить схему.

Самый большой выигрыш Стефана Манделя

Компьютеризация в 80-х годах значительно упростила процесс. Вместо того, чтобы заполнять лотерейные билеты вручную, эту работу можно было доверить компьютеру.

В его поле зрения попали несколько инвесторов, которым можно было доверять. В 80-х "синдикат лото" в Австралии выиграл 12 джек-потов и других розыгрышей более чем на 400 000 долларов, после чего представители власти обратили внимание на эту деятельность и изменили закон о лотереях, который усложнил дальнейшие манипуляции.

Но самый крупный выигрыш Манделя был еще впереди.

В 1992 году при поддержке инвесторов Мандель решил принять участие в лотерее штата Вирджиния, джек-пот которой составлял 27 миллионов долларов.

Команда Манделя скупила 7 миллионов билетов, более чем в 100 продовольственных магазинах и заправочных станциях в Вирджинии. И хотя продавцы жаловались на приобретение такого большого количества билетов, технически все было легально.

Выигрыш и жизнь после него

Система Манделя работала идеально и 16 февраля 1992 года он выиграл джек-пот. Такой большой выигрыш, естественно, привлек внимание представителей власти, но после нескольких расследований никаких признаков преступлений выявлено не было.

"Было нужно только немного удачи, математика и много ходить. Каждый студент высшей школы математики мог бы скалькулировать комбинации", - позже рассказывал Мандель.

Сам он в тот раз заработал 15 миллионов долларов, но попал в неприятности, не расплатившись с инвесторами, и обанкротился. Позже он участвовал в других финансовых махинациях, даже попал в тюрьму, где пробыл 20 месяцев.

Вскоре после этого в США изменились правила проведения лотерей, что сделало невозможным действие схемы Манделя, поэтому повторить его достижения уже невозможно.