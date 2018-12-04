Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

"Недобросовестные стороны стали использовать недостаток силы у нас для собственной выгоды. Это и есть ядовитый плод отдаления США (от решения мировых проблем - прим.). Президент Трамп намерен исправить это", - заявил Помпео.

Глава Госдепа отметил, что экономическое развитие в Китае привело "к усилению политических репрессий и региональных провокаций".

Помпео обвинил Китай в том, что тот регулярно использовал лазейки в правилах ВТО, устанавливал рыночные ограничения и крал интеллектуальную собственность.

Иран, по словам Помпео, спонсировал диктаторов и террористов, в стране содержится "множество американских заложников".

"Иран дерзко пренебрегал резолюциями Совета Безопасности ООН, врал инспекторам международного агентства по атомной энергии о своей ядерной программе и обходил санкции США", - заявил Помпео.

Россия, утверждает Помпео, "вторглась в независимые страны - Грузию и Украину". Также Помпео обвинил Россию в том, что она использовала военное нервнопаралитическое вещество в Европе, нарушая конвенцию о запрещении химического оружия.

"Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многие годы", - заявил Помпео.

"И список можно продолжать. Нам нужно быть ответственными за сегодняшний миропорядок, чтобы наметить путь продвижения вперед", - заключил Помпео.

20 октября президент США заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что этот шаг обусловлен нарушениями российской стороной положений договора.