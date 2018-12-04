Новый метод безоперационной подтяжки лица- SMAS- лифтинг!!!

Подтяжка кожи лица без скальпеля и разрезов кожи теперь возможна!

Что такое безоперационный SMAS лифтинг?

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ - это методика, которая создана для тех, кто не готов делать пластическую операцию, но хотел бы существенно подтянуть кожу. Новый метод ультразвукового лифтинга на аппарате или, иными словами, безоперационный SMAS-лифтинг, позволил перевести процедуру, которая относилась к области пластической хирургии, в область терапевтической аппаратной косметологии. То, что ещё вчера невозможно было даже представить, сегодня стало реальностью - SMAS-лифтинг без скальпеля хирурга.

В большинстве методик лифтинга используют тепловое воздействие , которое действует только на поверхностные слои кожи, а «дотянуться» до более глубоких слоев , где имеются проблемы не получается.

С появлением ультразвукового лифтинга теперь есть возможность направить энергию на различные необходимые глубинные слои.

Процедура не требует уколов или хирургического вмешательства!

Что означает SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) или мышечно-апоневротический слой?

Это слой из эластиновых и коллагеновых волокон, который покрывает мимические мышцы лица. По сути – это каркас, который обеспечивает четкий овал лица. С возрастом функция SMAS ухудшается – растягиваются волокна коллагена и естественный каркас «плывет», происходит обвисание кожи и других мягких тканей лица и тела. Как результат — опущение бровей, щек, появление излишков кожи век, деформация и потеря четкости овала лица, появление «второго подбородка», «брылек», носогубных складок, «рыхлости» подкожных тканей.

Для восстановления четкого овала лица необходимо сократить по объему и переместить кверху именно мышечно-апоневротический слой (SMAS) . До появления ультразвукового лифтинга, это возможно было только при хирургической пластике с применением общей анестезии.

Глубина проникновения ультразвукового импульса при проведении процедуры составляет до 5 мм. По сравнению с другими методиками, которые воздействуют на глубине всего 1,5 мм, это своеобразный прорыв в косметологии, сравнимый по эффективности только с методами пластической хирургии!

Как проводится безоперационный ультразвуковой HIFU SMAS лифтинг?

ФОТО: Royalestetic OÜ

Процедура лифтинга проводятся с помощью аппарата, который обеспечивает возможности осуществлять воздействие на строго заданной глубине, не затрагивая окружающие ткани, в этой точке ткань прогревается до 65-70 °С. Датчик создает на заданной глубине своеобразные линии из точек термокоагуляции, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, сжимает и сокращает коллагеновые волокна, а также активирует образование новых волокон эластина и запускает процесс неоколлагенеза. Это позволяет получить эффект объемного 3D-лифтинга во всех слоях мягких тканей лица.

Синтез новых коллагеновых волокон может растянуться на 3-4 месяца, обеспечивая нарастающий визуальный эффект. SMAS лифтинг - это не больно!

Перед процедурой специалист наносит на кожу охлаждающий гель, затем с помощью линейки проводится тщательная разметка зоны обработки, по которой и проводится ультразвуковое воздействие. При этом пациенту абсолютно комфортно и может ощущаться только тепло, легкое покалывание и натяжение кожных покровов.