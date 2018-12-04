Вт, 4.12.2018
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Новый метод безоперационной подтяжки лица- SMAS- лифтинг!!!

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ФОТО: Royalestetic OÜ

С возрастом изменяются ткани кожи, особенно это видно на лице. Провисание кожных покровов приводит к образованию непривлекательных явлений: «бульдожьи щеки», глубокие морщины, носогубные складки, круги под глазами.

Миллионы людей хотят выглядеть молодыми, но лишь немногие прибегают к помощи пластических хирургов, из-за рисков, связанных с операцией. Надежды пациентов на выполнение подтяжки кожи лица, тела без риска для здоровья, связанного с проведением оперативного вмешательства, стали явью. Подтянуть ткани кожи, сделать лицо моложе и привлекательнее можно в Таллинне в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic с помощью ультразвукового HIFU SMAS лифтинга лица.

Подтяжка кожи лица без скальпеля и разрезов кожи теперь возможна!

Что  такое безоперационный SMAS лифтинг?

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ  - это методика, которая создана для тех, кто не готов делать пластическую операцию, но хотел бы существенно подтянуть кожу. Новый метод ультразвукового лифтинга на аппарате  или, иными словами, безоперационный SMAS-лифтинг, позволил перевести процедуру, которая относилась к области пластической хирургии, в область терапевтической аппаратной косметологии. То, что ещё вчера невозможно было даже представить, сегодня стало реальностью - SMAS-лифтинг без скальпеля хирурга.

В большинстве методик лифтинга используют тепловое воздействие , которое действует только на поверхностные слои кожи, а «дотянуться» до более глубоких слоев , где имеются проблемы не получается.

С появлением ультразвукового лифтинга теперь есть возможность направить  энергию на различные необходимые глубинные слои.

Процедура не требует уколов или хирургического вмешательства!

Что означает SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) или мышечно-апоневротический слой?

Это слой из эластиновых и коллагеновых волокон, который покрывает мимические мышцы лица. По сути – это каркас, который обеспечивает четкий овал лица. С возрастом функция SMAS ухудшается – растягиваются волокна коллагена и естественный каркас «плывет», происходит обвисание кожи и других мягких тканей лица и тела. Как результат — опущение бровей, щек, появление излишков кожи век, деформация и потеря четкости овала лица, появление «второго подбородка», «брылек», носогубных складок, «рыхлости» подкожных тканей.

Для восстановления четкого овала лица необходимо сократить по объему и переместить кверху именно мышечно-апоневротический слой (SMAS) . До появления ультразвукового лифтинга, это возможно было только при хирургической пластике с применением общей анестезии.

Глубина проникновения ультразвукового импульса при проведении процедуры составляет до 5 мм. По сравнению с другими методиками, которые воздействуют на глубине всего 1,5 мм, это своеобразный прорыв в косметологии, сравнимый по эффективности только с методами пластической хирургии!

Как проводится безоперационный ультразвуковой HIFU SMAS лифтинг?

ФОТО: Royalestetic OÜ

Процедура лифтинга проводятся с помощью аппарата, который обеспечивает возможности осуществлять  воздействие на строго заданной глубине, не затрагивая окружающие ткани, в этой точке ткань прогревается до 65-70 °С. Датчик создает на заданной глубине своеобразные линии из точек термокоагуляции, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, сжимает и сокращает коллагеновые волокна, а также активирует образование новых волокон эластина и запускает процесс неоколлагенеза. Это позволяет получить эффект объемного 3D-лифтинга во всех слоях мягких тканей лица.

Синтез новых коллагеновых волокон может растянуться на 3-4 месяца, обеспечивая нарастающий визуальный эффект. SMAS лифтинг - это не больно!

Перед процедурой специалист наносит на кожу охлаждающий гель, затем с помощью линейки проводится тщательная разметка зоны обработки, по которой и проводится ультразвуковое воздействие. При этом пациенту абсолютно комфортно и может ощущаться только тепло, легкое покалывание и натяжение кожных покровов.

Натяжение и моментальный лифтинг обеспечиваются двумя факторами: уменьшением объема SMAS и перемещением ее вверх в результате сжатия и сокращения по длине коллагеновых волокон от нагрева.

Длительность процедуры составляет 30-60 минут. У многих клиентов эффект ощущается  сразу, но окончательный результат  в процессе ремоделирования и обновления коллагена нарастает в течение 3-4 месяцев. Процедура ультразвуковой SMAS лифтинг лица выполняется чаще всего однократно (в 2-3 года 1 раз).

На какие области можно проводить безоперационный SMAS лифтинг?

Сеансы зачастую проводятся не только на лице, но и на шее, чтобы не было резкого контраста после подтяжки. Процедуры показаны не только с целью коррекции уже имеющихся проблем, но и с целью профилактики птоза мягких тканей. Так же есть возможность провести безоперационный лифтинг и в области декольте.  

ПОКАЗАНИЯ к ультразвуковому лифтингу:

  • Деформация и потеря четкости овала лица (гравитационный птоз).
  • Снижение плотности кожи и подкожных структур лица и тела .
  • Опущение и углубление носогубных складок.
  • Опущение щек и уголков губ.
  • Птоз верхнего века и опущение бровей.
  • «Складки грусти» в области углов рта. 
  • «Второй подбородок»: дряблость и обвисание кожи под подбородком и в области шеи.
  • Снижение тонуса кожи в результате растяжения подкожных коллагеновых и эластиновых волокон в области внутренней поверхности рук, ног, локтей, коленей, ягодиц, живота, лица, шеи, области декольте.
  • Профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ?

ФОТО: Royalestetic OÜ

Технология ультразвукового SMAS-лифтинга не имеет аналогов. Единственная процедура, которая воздействует на глубину до 4,5 мм и достигает мышечно-апоневротического слоя (SMAS). Ультразвуковой SMAS лифтинг прекрасно сочетается с другими аппаратными технологиями, так как имеет свою точку приложения и служит для восстановления овала лица, также помогает повысить тонус кожи, разгладить морщины. Например, данная процедура подходит для тех пациентов, которым не показан термаж из-за анатомического строения кожи (тонкая, сухая кожа, розацеа, липодистрофия и пр.). Хирургическое вмешательство всегда связано с дополнительными рисками - длительным и болезненным реабилитационным периодом, возможными изменениями внешности, нервным перенапряжением, рисками общего наркоза. Не исключается и так называемый человеческий фактор – слишком велика цена ошибки. Безоперационный SMAS лифтинг– оптимальное решение для пациентов, которые хотят молодо выглядеть, но не решаются на пластическую операцию, многое перепробовали в косметологии, но хотят более выраженного результата как при пластической операции на лицо, но без хирургического вмешательства. Процедура SMAS-лифтинга востребована у публичных людей (политики, административный и управляющий персонал, масс-медия, модели, шоумены, преподаватели, юристы и пр.) без потери времени и длительного курса лечения, без реабилитационного периода восстановления.

Ультразвуковой smas лифтинг является одним из самых безопасных и известных методик современной эстетической косметологии.

Что получаем в итоге?

Процедура УЗ SMAS-подтяжки проводиться чаще всего единожды, но за один сеанс пациент может получить невероятный результат:

  • Выраженный омолаживающий эффект;
  • подтяжкa мягких тканей лица, восстановление былого контура лица;
  • лифтинг щек (уходят «брыли» и поднимаются уголки рта) ;
  • лифтинг  бровей   и верхних век.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО HIFU SMAS-ЛИФТИНГА

Ультразвуковые воздействия хорошо изучены и получили широкое применение во всех областях медицины. Люди доверяют ультразвуку, потому что он широко применяется и практически лишен побочных эффектов. Безопасные параметры воздействия для каждой зоны лица и тела запрограммированы в  самом аппарате.

 Также безопасность и эффективность ультразвукового SMAS-лифтинга  подтверждены многочисленными доклиническими и клиническими испытаниями, проведенными в известных клиниках и научных центрах США (HarvardMedicalSchool; WellmanCenterforPhotomedicine; NorthwesternUniversitySchoolofMedicine; UniversityofCaliforniaatSanDiego).

Эффект, получаемый в результате процедуры HIFU SMAS лифтинга имеет место у 89% пациентов и нарастает в течение 90 дней после процедуры. Он настолько значителен, что эта аппаратная технология впервые в истории получила регистрацию FDA (Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств в США) в категории «Лифтинг», что характеризует эту процедуру как эффективную и безопасную.

ФОТО: Royalestetic OÜ

ЧЕМ ТАК УНИКАЛЕН БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ  SMAS-ЛИФТИНГ?

  • Технология позволяет производить коррекцию всех областей лица.
  • Возможность  воздействия ультразвуком точно на той глубине, где это необходимо: жировая клетчатка, SMAS, глубокие дермальные слои, без повреждения поверхности кожи.  
  • Комфортность процедуры, отсутствие болезненных ощущений и высокий процент эффективности.
  • Возможность вернуться к привычному графику работы сразу после процедуры.
  • Отсутствие шрамов и рубцов.
  • Возможность получить результат после 1  сеанса.
  • Отсутствие периода реабилитации.
  • Сочетание метода УЗ лифтинга с другими методиками по омоложению лица (безоперационная SMAS-подтяжка рекомендована тем, кому противопоказан термаж, из-за тонкого анатомического строения кожного покрова).
  • Возможность проведения в любое время года.
  • Безопасность ультразвукового лифтинга для всех систем организма.

Есть ли у метода недостатки?

Методика ультразвукового лифтинга практически не имеет недостатков. Отсутствие реабилитационного периода и побочных эффектов сделали ее косметической технологией «выходного дня».  Всего 1 сеанс, во время которого происходит диагностика и устранение проблемы, делает ультразвуковой лифтинг незаменимым методом для омоложения и устранения возрастных проблем.

Отдаленные результаты после ультразвукового воздействия приятно удивляют, так как с каждым днем кожа становится более подтянутой и молодой. При желании сеанс ультразвуковой SMAS-подтяжки можно повторять 1 раз в 1– 3  года.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

  • Не умывайтесь горячей водой в течение часа после процедуры
  • Не посещайте баню и сауну в течение 2-х суток после процедуры
  • Избегайте применения отшелушивающих средств в течение недели после процедуры или до тех пор, пока не восстановится чувствительность обработанных зон.
  • Вы можете наносить декоративную косметику сразу после процедуры.
  • В случае активного пребывания на солнце после процедуры в течение 1 месяца используйте солнцезащитные средства с SPF не менее 30. 

Кому противопоказана процедура?

  • При беременности и во время кормления грудью.
  • При наличии кардиостимулятора.
  • При наличии металлических имплантов в зоне воздействия
  • (процедуру делать можно при наличии коронок или зубных имплантов !!!).
  • При эпилепсии.
  • Во время гнойных воспалений кожи.
  • В период острых и хронических очагов инфекций в организме.
  • При  наличии онкологических заболеваний (доброкачественных и злокачественных).
  • При склеродермии, системной красной волчанке и других системных заболеваниях соединительных тканей.

Процедура SMAS-лифтинга  в Эстонии выполняется в Таллинне  в центре аппаратной и лазерной косметологии Royal Esthetic одними из лучших специалистов в этой области.

Регистрируйтесь на процедуру по ознакомительной цене!

ФОТО: Royalestetic OÜ

Предложение действует до 31.12.18,  количество процедур ограничено.

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