Рийгикогу отклонил законопроект по переводу образования на эстонский язык

За представленный на первое чтение законопроект проголосовали 50 депутатов, двое были против, двое воздержались, а 15 голосовать не стали, тем самым законопроект выведен из производства.

«Очевидно, с точки зрения перемен в обществе это самая существенная в повестке дня реформа, суть которой провалили. Рийгикогу проголосовал по нашему законопроекту по единству начального и школьного образования в Эстонии, ПРОВАЛИВ ЕГО. 50 за, двое против, а нужен был 51 голос»,- написал в социальных сетях председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги после голосования.

Он посоветовал почитать стенограмму заседания. «Все как бы за, а нужных 51 голоса не подают. Мастер-класс осложнений от Центристской партии и EKRE. Соцдемы, лидер которых Евгений (Осиновский - прим. BNS), все время выражают поддержку («хоть есть надежда, что сделают»), позаботились, чтобы одного голоса не хватило»,- отметил Лиги.

Непосредственно против проголосовали от Центристской партии Оудекки Лооне и Михаил Стальнухин, воздержались социал-демократы Ханнес Хансо и Харди Вольмер, не проголосовали центристы Энн Ээсмаа, Хельмут Халлемаа, Валерий Корб, Хеймар Ленк, Ааду Муст, Аннели Отт, Тоомас Паур, Керсти Саапуу, Mярт Сультс, Тийт Терик, Марика Туус-Лаул, Виктор Васильев и социал-демократы Хельмен Кютт, Яанус Марранди и Барби Пильвре.