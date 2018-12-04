Алкоголь и переохлаждение: названы причины смерти молодого футболиста

Накануне стало известно, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По её словам, 30 ноября он отправился на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а со следующего дня перестал выходить на связь. Позднее друг Ломакина Иван рассказал его матери, что они употребляли алкогольные напитки, но не может вспомнить, где это происходило. Кроме того, по словам матери, Ломакин иногда употреблял медицинский препарат «Тропикамид», после чего становился неадекватным.