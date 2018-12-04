Топ горящих направлений в 2019 году по версии Airbnb

Выборка сделана на основе бронирований туристов. В список включены города и страны, куда путешественники уже запланировали съездить, а также те, что добавлены в «желаемые», пишет turizm.ru.

На первом месте находится город Каикоура, что на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Сайт зафиксировал трехкратный рост числа бронирований на будущий год. Он интересен тем, что здесь в естественной среде обитания можно увидеть морских обитателей — китов, дельфинов, морских котиков, а также птиц — альбатросов и буревестников.

На втором месте — китайский город Сямынь в провинции Фудзянь. По данному направлению также отмечается значительное увеличение спроса — на 285%. Город называют самым европейским из всех китайских. Здесь сохранились кварталы застройки XVIII века в викторианском стиле.

Замыкает тройку лидеров мексиканская Пуэбла. Город расположен на высоте более 2 км над уровнем моря, его окружают горы и вулканы. Здесь сохранилось множество постройки в стиле мексиканского барокко. В 1987 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рейтинг самых популярных направлений 2019 года по версии Airbnb также вошли:

- регион Нормания во Франции;

- нацпарк Грейт-Смоки-Маунтинз в США;

- провинция Буэнос-Айрес в Аргентине;

- Аккра, столица Ганы;

- Мозамбик;

- префектура Вакаяма в Японии;

- город-курорт Батуми в Грузии;

- Узбекистан;

- регион Калабрия в Италии;

- Андалусия в Испании;