Топ горящих направлений в 2019 году по версии Airbnb

Крупнейший сервис аренды частного жилья за рубежом Airbnb опубликовал рейтинг самых популярных направлений будущего года.
Выборка сделана на основе бронирований туристов. В список включены города и страны, куда путешественники уже запланировали съездить, а также те, что добавлены в «желаемые», пишет turizm.ru.
На первом месте находится город Каикоура, что на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Сайт зафиксировал трехкратный рост числа бронирований на будущий год. Он интересен тем, что здесь в естественной среде обитания можно увидеть морских обитателей — китов, дельфинов, морских котиков, а также птиц — альбатросов и буревестников.
На втором месте — китайский город Сямынь в провинции Фудзянь. По данному направлению также отмечается значительное увеличение спроса — на 285%. Город называют самым европейским из всех китайских. Здесь сохранились кварталы застройки XVIII века в викторианском стиле.
Замыкает тройку лидеров мексиканская Пуэбла. Город расположен на высоте более 2 км над уровнем моря, его окружают горы и вулканы. Здесь сохранилось множество постройки в стиле мексиканского барокко. В 1987 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В рейтинг самых популярных направлений 2019 года по версии Airbnb также вошли:
- регион Нормания во Франции;
- нацпарк Грейт-Смоки-Маунтинз в США;
- провинция Буэнос-Айрес в Аргентине;
- Аккра, столица Ганы;
- Мозамбик;
- префектура Вакаяма в Японии;
- город-курорт Батуми в Грузии;
- Узбекистан;
- регион Калабрия в Италии;
- Андалусия в Испании;
- Тайвань.