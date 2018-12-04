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  • Фото: снегоуборочная машина протаранила легковушку, один человек доставлен в больницу

Фото: снегоуборочная машина протаранила легковушку, один человек доставлен в больницу

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ДТП в Выру.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В понедельник, 3 декабря, в 4.40 в городе Выру произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

ДТП в Выру.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

ДТП произошло на перекрестке улиц Юри и Пийри, 62-летний водитель снегоуборочной машины Volvo FM9 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина.

По словам комиссара Выруской полиции Тармо Таммесоо, полицейские выяснили, что оба водителя были трезвыми и у них есть права соответствующей категории. Их машины были технически в порядке и шины соответствовали требованиям.

Как водитель снегоуборочной машины, так и водитель легковушки были пристегнуты. К сожалению, снегоуборочная машина врезалась именно в водительскую дверь легковушки, поэтому сидевшая за рулем женщина пострадала и ей понадобилась помощь медиков. Она была доставлена в Южно-Эстонскую больницу.

Все обстоятельства ДТП выяснятся в ходе производства.

Полиция напоминает, что на перекрестке и при выезде на главную дорогу следует быть очень внимательными и несколько раз оценить скорость приближающегося автомобиля и убедиться, что предпринимаемый маневр — безопасен. Рисковать в этой ситуации неразумно, поскольку это может стать причиной трагических последствий.

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