Фото: снегоуборочная машина протаранила легковушку, один человек доставлен в больницу

ДТП в Выру. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

ДТП произошло на перекрестке улиц Юри и Пийри, 62-летний водитель снегоуборочной машины Volvo FM9 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина.

По словам комиссара Выруской полиции Тармо Таммесоо, полицейские выяснили, что оба водителя были трезвыми и у них есть права соответствующей категории. Их машины были технически в порядке и шины соответствовали требованиям.

Как водитель снегоуборочной машины, так и водитель легковушки были пристегнуты. К сожалению, снегоуборочная машина врезалась именно в водительскую дверь легковушки, поэтому сидевшая за рулем женщина пострадала и ей понадобилась помощь медиков. Она была доставлена в Южно-Эстонскую больницу.

Все обстоятельства ДТП выяснятся в ходе производства.