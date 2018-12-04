Власти Франции после трехнедельного буйства «желтых жилетов» вводят мораторий на рост цен на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце, объявил, что власти официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, передает NEWSru со ссылкой на Le Figaro.

Ранее о намерении премьер-министра объявить о моратории во вторник, 4 декабря, сообщал Reuters со ссылкой на источники. РБК со ссылкой на AFP уточнял, что свое заявление премьер-министр сделает в ходе встречи с депутатами партии «Вперед, республика».

Газета Le Monde также подтверждала эту информацию. По ее данным, мораторий подкрепят другими мерами, направленными на снижение социальной напряженности в стране.

Между тем рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона из-за протестов упал до рекордного уровня в 23%, сообщает журнал Paris Match, основываясь на данных опроса.

Эдуар Филипп набрал не намного больше: 26%. Таким образом, всего за месяц поддержка французского лидера упал на шесть процентных пунктов. Такой антирекорд наблюдался в последний раз только у предыдущего главы республики Франсуа Олланда в декабре 2013 года. Рейтинг Филиппа скатился вниз на 10 процентных пунктов.

Вместе с тем на пять процентных пунктов, до 33%, вырос рейтинг партии «Национальное объединение», которую возглавляет соперник Макрона на президентских выборах - Марин Ле Пен.

В стране начался дефицит бензина

Участники «желтых жилетов» заблокировали во Франции 11 топливохранилищ нефтегазового концерна Total, передает Reuters со ссылкой на представителя компании. На 75 из более двух тысяч заправок закончилось топливо. По информации The Local.fr, дефицит зафиксирован и на колонках в департаменте Финистер в западном регионе Бретань.

В результате глава департамента Финистер Паскаль Леларж объявил о введении жестких ограничений на количество топлива, которое может быть продано автомобилистам. Эти меры должны дать возможность доступа к топливу наибольшего числа людей и аварийных служб.

Только скамейкам и фонарям демонстранты нанесли ущерб в 4-5 млн евро

В парижской мэрии подсчитали сумму ущерба от беспорядков на акциях протеста «желтых жилетов» в первые дни декабря: она достигает трех - четырех миллионов евро, сообщает телеканал BFMTV. Это в три-четыре раза больше, чем ущерб, нанесенный 24 ноября, когда протесты резко обострились по всей стране. Тогда сумма была равна примерно миллиону евро.

Причем в эту сумму не включен ущерб экспонатам Триумфальной арки, многочисленным автомобилям и магазинам. Названная сумма касается только так называемой городской мебели - фонарей, скамеек и т. д.

Масштабные акции протеста против повышения цен на бензин проходят во Франции уже несколько недель, с 17 октября. В субботу, 1 декабря, протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну, а количество пострадавших превысило сотню. В центре волнений оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки и повредили там несколько экспонатов.