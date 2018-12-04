Картина дня: разрыв между русскими и эстонскими школами, судьба законопроекта о переводе образования на эстонский и новая пенсионная формула

Между результатами учащихся русских и эстонских школ огромный разрыв

Эстонские учащиеся - среди лучших в мире, свидетельствуют выводы международного исследования PISA. Но есть одна загвоздка: результаты учеников в местных русских школах значительно отстают от показателей школ с эстонским языком обучения. Читать далее...

Комиссия изменила формулу расчета пенсий

На состоявшемся в понедельник заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Читать далее...

Ножевое ранение в горло и оправдательный приговор: судья возмущена тем, как завалили следствие

Судья Харьюского уездного суда Мерле Партс упрекает официальные ведомства в том, что они халатно занимались расследованием убийства. “Я никогда раньше не видела, чтобы к чьей-то смерти относились так головотяпски”, - цитирует ее Postimees. Читать далее...

Рийгикогу отклонил законопроект по переводу образования на эстонский язык

Во вторник, 5 декабря, Рийгикогу отклонил представленный фракцией Партии реформ законопроект, обязывающей правительство составить программу по переводу образования в Эстонии на эстоноязычное. Читать далее...

Власти Франции после трехнедельного буйства «желтых жилетов» вводят мораторий на рост цен на топливо

После почти трех недель протестов «желтых жилетов», приведших к гибели трех человек и ранению около 130, правительство Франции решило ввести мораторий на повышение топливных налогов. Тем временем рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона резко упал, а ущерб от протестов достиг четырех - пяти миллионов евро. Читать далее...

Галерея: водитель Audi устроил боулинг из машин такси, разгромил двор частного дома и скрылся

Сегодня утром в Курессааре произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре машины, дом, лодка и сад. Читать далее...

Эстонка вошла в список самых влиятельных людей Европы

Портал Politico опубликовал список из 28 человек, которые в предстоящем году больше всего изменят жизнь и политику в Европе. К ним причислили и первого дипломатического представителя с особыми полномочиями в сфере кибербезопасности Хели Тийрмаа-Клаар. Читать далее...

Для пережившего клиническую смерть каждый день – это подарок

Для сохранения жизни человека в медицинской системе делается все возможное, но и развитые технологии ограничены, а из людей, переживших реанимационные действия, восстанавливается лишь четверть. Выживший после утопления Карл Эрик Сакс – один из положительных примеров. Он считает, что пережитое заставило его смотреть на жизнь с большим оптимизмом. Читать далее...

Полиция установила личность вандала, осквернившего здание Таллиннской горуправы