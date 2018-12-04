Галерея: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему

Торжественная церемония передачи полномочий состоялась на территории Главного штаба, в соответствии с традицией, вместе с полномочиями было передано также знамя Сил обороны, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Бригадный генерал Мартин Херем начал службу в Силах обороны в 1992-м году, до сих пор он являлся командующим Главным штабом Сил обороны. Ранее Херем возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны и служил начальником Северо-Восточного оборонного округа, а также начальником штаба учебного центра Сил обороны в Тапа.