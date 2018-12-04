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  • Галерея: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему

Галерея: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему

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Во вторник, 4 декабря, командующий Силами обороны, генерал Рихо Террас передал полномочия генерал-майору Мартину Херему.

Торжественная церемония передачи полномочий состоялась на территории Главного штаба, в соответствии с традицией, вместе с полномочиями было передано также знамя Сил обороны, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Бригадный генерал Мартин Херем начал службу в Силах обороны в 1992-м году, до сих пор он являлся командующим Главным штабом Сил обороны. Ранее Херем возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны и служил начальником Северо-Восточного оборонного округа, а также начальником штаба учебного центра Сил обороны в Тапа. 

Херем также служил на различных руководящих должностях в Объединенных учебных заведениях, в Куперьяновском отдельном пехотном батальоне и Тартуском отдельном пехотном батальоне, участвовал в зарубежной миссии Сил обороны Эстонии в Ираке.

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