Люксембург готовится легализовать марихуану

Речь идет о том, чтобы сделать законным производство, приобретение, хранение и использование марихуаны совершеннолетними для снятия стресса, пишет DW.com.

Деньги пойдут на противодействие наркозависимости

Прибыль от продажи наркотического средства по требованию правительства должна быть инвестирована в борьбу с наркозависимостью.

Как ожидается, законодательно новая инициатива будет в деталях проработана и полностью оформлена до следующих выборов, которые состоятся в 2023 году.