Таллинн не хочет, чтобы автовокзал переезжал в Юлемисте

В связи с подготовкой конкурса архитектурных идей планирующегося в рамках проекта Rail Baltic терминала Юлемисте и составление детальной планировки, город обратил внимание Министерства экономики и коммуникаций на то, что, планируя терминал автобусов дальнего следования рядом с железнодорожным терминалом Юлемисте, нужно учесть то, что он начнет конкурировать с нынешним Таллиннским автобусным вокзалом.

«Согласно Закону об общественном транспорте, оперирование линиями дальнего следования и обслуживание необходимых для них автобусными вокзалами происходит на коммерческой основе. В Таллинне единственными автовокзалом линий дальнего следования оперирует принадлежащее Mootor Grupp AS предприятие Tallinna Bussijaam AS, - говорится в обращении вице-мэра Калле Кландорфа вице-канцлеру Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингасу. – У города Таллинна нет правовой основы ограничить в городе как количество автовокзалов, так и мест их расположения. Кроме того, мы придерживаемся той позиции, что в аспекте удобства пассажиров, автобусы дальнего следования могли бы по возможности заезжать как можно ближе к центру города. Это означает, что место расположения имеющегося автовокзала, по нашей оценке, предпочтительнее как конечная остановка, в отличие от терминала Юлемисте».

Однако, как считает вице-мэр, у терминала Юлемисте можно было бы спланировать остановку с большей способностью обслуживания, где могли бы останавливаться линии дальнего и внутриуездного следования, а также городские автобусы. То есть, в итоге при подготовке конкурса архитектурных идей терминала Юлемисте можно было бы учесть терминал, как промежуточную остановку для автобусов, а не задумывать его как конечный терминал.

Поскольку в районе Юлемисте собирают вместе аэропорт, трамвайное и иного общественного транспорта сообщение, а также пассажирский терминал европейских поездов, в сентябре Союз автопредприятий сделал министру экономики и коммуникаций Кадри Симсон предложение – перевести туда же и Таллиннский автовокзал.

«При развитии городского пространства Таллинна и дорожного узла Юлемисте появились идеальные условия для приезжающих из разных регионов Эстонии, пользующихся общественным транспортом пассажиров. Трамвайная линии быстро и удобно доставит прибывающих по линиям дальнего следования пассажиров в центр города и еще дальше»,- написал директор Союза автопредприятий Виллем Тори в обращении к Симсон.

Поэтому, по оценке союза, было бы разумно начинать и заканчивать междугороднее движение в мультимодулярном транспортном центре, расположенном на окраине города.

«Предпочтение хорошо работающего общественного транспорта заключается в направлении разных видов транспорта в один центр, где люди могли бы выбрать подходящий для себя общественный транспорт. Наличие эффективного городского транспорта поможет движению от размещенных в пригороде обслуживающих междугородний транспорт вокзалов до крупных шоссе как на автомобилях, так и на автобусах, даст возможность избегать пробок в часы пик, а также ускорит передвижение пассажиров из одного пункта в другой при помощи разных видов транспорта»,- отметил Тори.

Строительство автовокзала в Юлемисте, по словам представителя союза, помогло бы снизить нагрузку на городское движение как в центре города и на Тартуском шоссе, так и в районе нынешнего автовокзала, увеличив удобство для пассажиров и гарантировав пользователям общественного транспорта лучшие возможности для парковки, которых в окрестностях нынешнего автовокзала не хватает.

«Мы видим, что после того, как Rail Baltic будет готов, общий терминал Юлемисте станет еще более прибыльным, но уже сейчас нужно сделать важные шаги для интеграции транспортных объектов в Юлемисте»,- сказал директор Союза автоперевозок.

В обсуждении нуждается и объединение сети автобусных линий Харьюского уезда с автовокзалом Юлемисте. Обслуживающим как линии дальнего следования, так и внутриуездные линии автовокзалом Юлемисте должен управлять местный центр общественного транспорта, который имеет самый лучший обзор сети направлений и перемещения пассажиров.

Союз автопредприятий считает строительство нового представительского автовокзала в Юлемисте крайне важным. Заодно транспотрники выразили пожелание принять участие в обсуждении видения развития, касающемся автовокзала, и внести свой вклад, основанный на практическом опыте перевозчиков, для поиска возможного решения.