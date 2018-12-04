На Сицилии арестован новый глава итальянской мафии

В ходе спецоперации правоохранительных органов под стражу были взяты в общей сложности 46 человек. Им предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, вымогательстве, поджогах и нападениях с применением насилия.

Сеттимо Минео, в прошлом работавший ювелиром, должен был сменить экс-главу "Коза ностра", известного как "босса боссов" Сальваторе Риину. Последний, известный также под прозвищем Коротышка из-за сравнительно небольшого (1,58 м) роста, умер 17 ноября 2017 года в тюрьме, проведя в заключении в общей сложности более 24 лет.

Как отмечают итальянские СМИ, о кандидатуре Минео представителям различных преступных группировок удалось договориться коллегиально, что свидетельствует об укреплении централизованных структур "Коза ностра".