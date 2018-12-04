Российскую легкую атлетику снова оставили без международных соревнований

Ранее СМИ сообщили, что совет IAAF на своем заседании во вторник проголосовал за продление отстранения ВФЛА после того, как был заслушан доклад рабочей группы IAAF по России, главой которой является Руне Андерсен. Функционеры международной ассоциации проголосовали за решение оставить в силе отстранение России уже в девятый раз после того, как данный вердикт был вынесен в ноябре 2015 года.

Данное решение совета IAAF означает, что российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом РФ на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в феврале 2019 года в Глазго.

В конце июля 2018 года рабочая группа IAAF рекомендовала не восстанавливать ВФЛА, так как она не выполнила все необходимые критерии для возвращения членства в международной федерации. В частности, речь шла о непризнании выводов доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и обеспечении доступа к пробам из московской антидопинговой лаборатории.