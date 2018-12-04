Российскую легкую атлетику снова оставили без международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока не станут доступными данные и образцы из московской антидопинговой лаборатории, сообщает Insidethegames.
Ранее СМИ сообщили, что совет IAAF на своем заседании во вторник проголосовал за продление отстранения ВФЛА после того, как был заслушан доклад рабочей группы IAAF по России, главой которой является Руне Андерсен. Функционеры международной ассоциации проголосовали за решение оставить в силе отстранение России уже в девятый раз после того, как данный вердикт был вынесен в ноябре 2015 года.
Данное решение совета IAAF означает, что российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом РФ на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в феврале 2019 года в Глазго.
В конце июля 2018 года рабочая группа IAAF рекомендовала не восстанавливать ВФЛА, так как она не выполнила все необходимые критерии для возвращения членства в международной федерации. В частности, речь шла о непризнании выводов доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и обеспечении доступа к пробам из московской антидопинговой лаборатории.
В сентябре на заседании исполкома WADA на Сейшельских Островах было принято решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Восстановление РУСАДА являлось ключевым условием для восстановления ВФЛА, чье членство в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. IAAF 20 сентября объявила, что рабочая группа по вопросу восстановления ВФЛА представит доклад совету IAAF в начале декабря.