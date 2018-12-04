Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет

«Туда постоянно идут деньги»

Справедливости ради следует сказать, что, помимо информации о предстоящем демарше социал-демократов в Рийгикогу с упомянутой инициативой, о проблеме немыслимых очередей к врачам-специалистам и о действительно нелегкой доле семейных врачей в СМИ говорилось и писалось даже не просто многократно, а – постоянно.

Очередной виток более-менее бурной дискуссии на эту тему возник где-то в конце октября – начале ноября. Тогда сразу несколько изданий обратили внимание на тот факт, что, отчаявшись попасть к специалисту, больные все чаще стали обращаться в отделения неотложной помощи (ЭМО), где ожидать приема тоже приходится, но по много часов, а все-таки не недель или даже месяцев.

Я и сам столкнулся с этим, когда попросил своего лечащего врача дать направление на обследование по поводу некоторого недомогания. На что он мне посоветовал: «Иди в неотложку, они тебе там сразу сделают и УЗИ, и если понадобится – рентген. А у нас ты будешь ждать очереди в лучшем случае до Нового года…».

Эту тему, пожалуй, лучше всего раскрыл руководитель Таллиннской дежурной клиники Ингмар Линдстрём. Он считает, что крупные больницы сами заинтересованы в том, чтобы люди больше обращались именно в действующие у них отделения ЭМО, потому что это «для больниц – как неисчерпаемая бочка. Туда постоянно идут деньги, и если другие средства Больничной кассы закончились, счета ЭМО в любом случае будут оплачены».

…Накануне обсуждения в парламенте вопроса о деньгах для медицины на Радио 4 состоялся диалог между двумя специалистами в этой области. К сожалению, я слушал его, будучи за рулем (не для автоинспекции будь сказано!), и поэтому не мог записать имена его участников, а просто запомнить не получилось. Тем более что главное-то мое внимание было направлено на содержание беседы, а оно было таково, что я аж заколдобился.

Один (точнее – одна) из участников(ниц) разговора, насколько я понял – какая-то важная чиновница, напористо убеждала своего оппонента и всех радиослушателей, что, конечно, система нуждается в совершенствовании, но денег для этого в бюджете нет, и где их взять, когда их нет вообще? А надо, дескать, всем нам сообща еще эффективнее бороться за здоровый образ жизни, тогда не понадобится и дополнительное финансирование медучреждений. Мол, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет…

Ее собеседник, врач, с такой глубокой мыслью в принципе, конечно, соглашался, но полагал при этом, что вообще-то здоровый образ жизни тоже недешево стоит, да к тому же только этим проблему не решишь…

Я не просто согласен с этим врачом, но даже готов поспорить с предложением того же Ингмара Линдстрёма, который считает, что, если забрать у отделений ЭМО миллион евро и передать его службам дежурства в центрах здоровья, это улучшит ситуацию. Однако принцип «отнять и поделить» мы уже применяли, и такое латание прорех ничего хорошего не дало и дать не может.

Где зарыты пять золотых?

Вы будете смеяться, но я, кажется, знаю, где.