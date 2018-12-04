Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет

«Иди в неотложку, они тебе там сразу сделают и УЗИ, и если понадобится – рентген. А у нас ты будешь ждать очереди в лучшем случае до Нового года…» - посоветовал автору врач.
Накануне второго чтения в Рийгикогу закона о госбюджете прошла волна публикаций, основной пафос которых заключался в том, что надо наконец-то повернуться лицом к здравоохранению и как-то решить вопрос о дополнительном финансировании медучреждений, дабы удовлетворить потребности населения в качественном медицинском обслуживании, повысив тем самым уровень жизни людей.
По какому-то закону сообщающихся сосудов буквально в те же дни президент соседней великой державы во всеуслышание заявил о необходимости улучшать уровень жизни россиян не на бумаге и не по каким-то усредненным показателям, а чтобы люди действительно чувствовали это улучшение.
Обе эти ситуации живо напомнили мне не столь давнее времена, когда главной задачей партии и правительства считалось обеспечение дальнейшего неуклонного роста благосостояния советских людей. То есть оно и без того было высоким, но необходимо было делать его все выше и выше. А при этом прилавки становились все "пустее и пустее".
Очевидно, можно сделать…
Оставим, однако, в покое прилавки, это сегодня все-таки не актуально. Да и за соседнюю державу, конечно, обидно, но, в конце концов, пусть они там сами разбираются со своими усредненными показателями. А нам бы со своим здравоохранением как-нибудь справиться.
Тут ведь самое смешное, что практически все публикации, о которых упоминалось выше, были сформулированы в будущем времени. Начиная с первых же строк: «Завтра по инициативе социал-демократов Рийгикогу обсудит в качестве вопроса государственной важности тему сокращения очередей к врачу…» «С докладом на эту тему выступит…» Член правления чего-то там «будет говорить…», а другой член правления еще чего-то «сосредоточится на…».
В общем, роман-утопия о светлом завтра. А всего-то речь – об улучшении системы семейных врачей и о будущем уездных больниц. Справедливости ради следует сказать, что и эти две темы, и еще несколько смежных, горячо и хлопотливо обсуждаются в обществе уже не первую неделю и даже не первый год. Практически все с тем же неизменным успехом, который незамысловато сформулировал еще дедушка Крылов: «А воз и ныне там» (прошу прощения за трюизм, но, к сожалению, он актуален по сию пору).
Председатель парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт (СДПЭ) по этому же поводу высказалась со всей прямотой, не побоявшись правды-матки и сообщив журналистам, что слишком длинные очереди к врачам-специалистам и вообще доступность медицинской помощи является сегодня «самой горячей проблемой нашей медицины». Решить ее можно, только сделав так, «чтобы врачебная помощь стала более доступной и качественной». При этом депутат выразила надежду, что «нашу систему, очевидно, можно сделать более эффективной».
Что же до публикаций в будущем времени, то о них я упомянул потому, что после того, как второе чтение по госбюджету в парламенте прошло, о результатах было сообщено в телеграфном стиле: состоялось, принято, обсудили. А на какой стадии находится решение вопроса о финансировании медицины, да и находится ли вообще, – ни слова, ни буквы.
«Туда постоянно идут деньги»
Справедливости ради следует сказать, что, помимо информации о предстоящем демарше социал-демократов в Рийгикогу с упомянутой инициативой, о проблеме немыслимых очередей к врачам-специалистам и о действительно нелегкой доле семейных врачей в СМИ говорилось и писалось даже не просто многократно, а – постоянно.
Очередной виток более-менее бурной дискуссии на эту тему возник где-то в конце октября – начале ноября. Тогда сразу несколько изданий обратили внимание на тот факт, что, отчаявшись попасть к специалисту, больные все чаще стали обращаться в отделения неотложной помощи (ЭМО), где ожидать приема тоже приходится, но по много часов, а все-таки не недель или даже месяцев.
Я и сам столкнулся с этим, когда попросил своего лечащего врача дать направление на обследование по поводу некоторого недомогания. На что он мне посоветовал: «Иди в неотложку, они тебе там сразу сделают и УЗИ, и если понадобится – рентген. А у нас ты будешь ждать очереди в лучшем случае до Нового года…».
Эту тему, пожалуй, лучше всего раскрыл руководитель Таллиннской дежурной клиники Ингмар Линдстрём. Он считает, что крупные больницы сами заинтересованы в том, чтобы люди больше обращались именно в действующие у них отделения ЭМО, потому что это «для больниц – как неисчерпаемая бочка. Туда постоянно идут деньги, и если другие средства Больничной кассы закончились, счета ЭМО в любом случае будут оплачены».
…Накануне обсуждения в парламенте вопроса о деньгах для медицины на Радио 4 состоялся диалог между двумя специалистами в этой области. К сожалению, я слушал его, будучи за рулем (не для автоинспекции будь сказано!), и поэтому не мог записать имена его участников, а просто запомнить не получилось. Тем более что главное-то мое внимание было направлено на содержание беседы, а оно было таково, что я аж заколдобился.
Один (точнее – одна) из участников(ниц) разговора, насколько я понял – какая-то важная чиновница, напористо убеждала своего оппонента и всех радиослушателей, что, конечно, система нуждается в совершенствовании, но денег для этого в бюджете нет, и где их взять, когда их нет вообще? А надо, дескать, всем нам сообща еще эффективнее бороться за здоровый образ жизни, тогда не понадобится и дополнительное финансирование медучреждений. Мол, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет…
Ее собеседник, врач, с такой глубокой мыслью в принципе, конечно, соглашался, но полагал при этом, что вообще-то здоровый образ жизни тоже недешево стоит, да к тому же только этим проблему не решишь…
Я не просто согласен с этим врачом, но даже готов поспорить с предложением того же Ингмара Линдстрёма, который считает, что, если забрать у отделений ЭМО миллион евро и передать его службам дежурства в центрах здоровья, это улучшит ситуацию. Однако принцип «отнять и поделить» мы уже применяли, и такое латание прорех ничего хорошего не дало и дать не может.
Где зарыты пять золотых?
Вы будете смеяться, но я, кажется, знаю, где.
Кто-то посчитает меня наивным, а кто-то – еретиком, посягающим на самое святое, но я уверен, что если взять этот миллион и даже больше, чем миллион, из военного бюджета и направить эти деньги на здравоохранение, то в выигрыше окажутся все. И оборона не пострадает, и население станет здоровее. Давайте признаемся честно: решение о выделении из ВВП даже не двух процентов, как того требуют натовские стандарты, а 2,14 – это решение чисто политическое, ничего общего с реальной потребностью не имеющее. Бог с ними, с двумя процентами – в конце концов, знали, чего покупали… Но 0,14% «сверху» – это уж точно от лукавого.