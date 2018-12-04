Фото: премьер-министр Эстонии Юри Ратас вновь встретился с Арнольдом Шварценеггером

В понедельник, 3 декабря, в Польше на конференции ООН по климату премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсуждал с руководителями государств и правительств будущее нашей планеты. Там он вновь встретился с кинозвездой и политиком Арнольдом Шварценеггером, сообщает Postimees.
«Глава Австрии Александер Ван дер Беллен, имеющий, кстати, эстонские корни, дал слово актеру и политику Арнольду Шварценеггеру. Его послание было простым – мы все вместе делаем большую работу, но должны еще потрудиться, чтобы противостоять климатическим изменениям, связанным с человеческой деятельностью. Свое выступление Арни завершил знаменитым "I'll be back!"» - написал в соцсетях Ратас.
Премьер-министр Юри Ратас и Арнольд Шварценеггер уже попадали на общий снимок в декабре прошлого года, когда принимали участие в климатической конференции в Париже One Planet Summit, на встрече отмечали два года со дня заключения Парижского климатического соглашения.
Во время обеда премьер-министр Эстонии сидел за одним столом с экологическим активистом, актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Ратас тогда поделился сделанным за обедом селфи.