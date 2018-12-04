Фото: премьер-министр Эстонии Юри Ратас вновь встретился с Арнольдом Шварценеггером

«Глава Австрии Александер Ван дер Беллен, имеющий, кстати, эстонские корни, дал слово актеру и политику Арнольду Шварценеггеру. Его послание было простым – мы все вместе делаем большую работу, но должны еще потрудиться, чтобы противостоять климатическим изменениям, связанным с человеческой деятельностью. Свое выступление Арни завершил знаменитым "I'll be back!"» - написал в соцсетях Ратас.

Премьер-министр Юри Ратас и Арнольд Шварценеггер уже попадали на общий снимок в декабре прошлого года, когда принимали участие в климатической конференции в Париже One Planet Summit, на встрече отмечали два года со дня заключения Парижского климатического соглашения.

Обед на климатической конференции в Париже One Planet Summit. ФОТО: Jüri Ratase Twitteri konto