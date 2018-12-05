Один абсолютно счастливый театр на пути к «Олимпии»

Без паники

- Не так давно вы были в Баку, почти сразу - гастроли во Пскове с «Горе от ума». Довольно бурная деятельность…

- Наши псковские гастроли – результат прошлогодней постановки «Горя от ума» на грант Минкульта РФ, после которого во Пскове проводился минифестиваль этих грантовых проектов с нашим участием. В Баку мы тоже были на фестивале. Весной финский режиссер азербайджанского происхождения Камран Шахмардан выпустил у нас спектакль «Утиная охота», который здесь идет при аншлагах, а осенью ему предложили стать куратором международного театрального фестиваля в Баку. Довольно высокого уровня фестиваль - там был и спектакль Кирилла Серебренникова, и интересные спектакли из Японии, Германии, Италии. В том числе поехали туда и мы с «Утиной охотой». Практически все мы были в Баку первый раз в жизни. Зрители были очень довольны, отзывы в прессе была восторженными, и принимали нас на самом высоком уровне. Всегда приятно, когда Русский театр может выезжать на такие солидные гастроли.

- Здесь у вас все гладко? Недавно театр просил о внеочередной дотации от Минкульта в размере 130 000 евро, а заодно о рассрочке налогов.

- Все не так трагично. Вопрос финансовой задолженности накапливался в течение многих лет, мы с директором Маргусом Алликмаа решили, что нельзя все время откладывать решение на потом. Решили, что хватит, надо выйти на бездефицитный бюджет. Экономические показатели театра не могут резко измениться, не может сразу прийти на десять тысяч больше зрителей. И мы поставили перед собой цель: задачу честно решить и дальше уже двинуться в плюс. Изначально речь шла о реструктуризации задолженности, и Минкульт просто предложил нам часть субсидий выдать раньше, чем положено, избавив нас от необходимости брать банковскую ссуду. Кризисной ситуации нет. А что касается сокращений, надо называть вещи своими именами: дотации Минкульта покрывают, если не ошибаюсь, 80 штатных единиц, а в театре в настоящее время работают 125 человек. На оставшихся сотрудников мы должны зарабатывать деньги сами, в полной мере это не удавалось.

С одной стороны, труппа должна обновляться, туда должны приходить молодые актеры, с другой – я не считаю себя вправе ущемлять кого-либо из старшего поколения, тем более, что оно очень активно задействовано в жизни театра. Эстонские театральные коллективы, может быть, выстраивают более жесткую линию по отношению к своей труппе, а я не могу, это не в нашей традиции. На треть наших актеров и сотрудников мы должны зарабатывать деньги сами, но мы просим в перспективе увеличить количество дотируемых штатных единиц.