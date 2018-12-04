Организация движения на Таммсааре-теэ снова изменится: вернут поворот к строительному магазину

Таллинн в сотрудничестве с рядом предприятий реализовал возможность вновь открыть левый поворот с улицы Таммсааре-теэ к расположенному на этой улице бизнес-центру Tammsaare Ärimaja и магазину K-Rauta, а также разворот для заезда на участок ESS Kinnisvara. Система покрывает участок протяженностью 1,1 км в обе стороны и позволяет оперативно менять скоростные режимы движения.

На упомянутом ранее участке дороги будут установлены 12 динамических дорожных знаков ограничения скорости, шесть светофорных секций, пять рамных опор дорожных знаков, к которым будут подведены системы питания и связи с городским светофорным центром. Для светофоров будут разработаны новые программы работы.

Общая стоимость работ составит около 240 тысяч евро, из которых половину оплатит Таллин, а остальную часть - частные предприятия.