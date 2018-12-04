Вт, 4.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Намечено обновить квартал между Kaubamaja и "Солярисом"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Raepress

На утверждение Таллиннской городской управы вынесена детальная планировка квартала между бульваром Эстония, улицей Каубамая, бульваром Рявала и Театральной площадью, сообщает Raepress.

Эта планировка, как подчеркнул вице-мэр столицы Андрей Новиков, знаменует один из важнейших этапов обновления центра города, в том числе таких зданий, как Kaubamaja, Дома проектных организаций и Академической библиотеки. Предусматривается создание под ними подземных этажей, что предполагает масштабные вскрышные работы, а это создает возможность реорганизации всех транспортных потоков, сведения под землю участка бульвара Эстония от бывшего здания Художественной академии до парка Таммсааре. Из туннеля будет доступ в подземные этажи зданий, а наземная часть бульвара будет в большей степени в распоряжении общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Планировка также дает возможность строительства на этой территории жилых, офисных и общественного назначения зданий высотой до восьми этажей и одного - даже до двенадцати этажей, предусмотрен и внутриквартальный проезд.  Всего там расположены четырнадцать земельных участков, а  планируемая территория составляет 3,49 га. Амортизированное здание Дома проектных организаций  планировка разрешает заменить новым, а к находящейся под охраной как памятник архитектуры библиотеке допускается пристройка.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ