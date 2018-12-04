Намечено обновить квартал между Kaubamaja и "Солярисом"

Эта планировка, как подчеркнул вице-мэр столицы Андрей Новиков, знаменует один из важнейших этапов обновления центра города, в том числе таких зданий, как Kaubamaja, Дома проектных организаций и Академической библиотеки. Предусматривается создание под ними подземных этажей, что предполагает масштабные вскрышные работы, а это создает возможность реорганизации всех транспортных потоков, сведения под землю участка бульвара Эстония от бывшего здания Художественной академии до парка Таммсааре. Из туннеля будет доступ в подземные этажи зданий, а наземная часть бульвара будет в большей степени в распоряжении общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.